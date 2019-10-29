لابا كودجو نجم الجولة الخامسة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

خرجت الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي قوية ومثيرة، بعدما أعلن أكثر من فريق عودته بقوة، بجانب تعرقل حامل اللقب الشارقة، لأول مرة، وفقدانه نقطتين بالتعادل أمام حتا بصعوبة، وخسارة الوصيف شباب الأهلي، أيضاً لأول مرة هذا الموسم، فيما اكتسح العين ضيفه الفجيرة بسباعية، كما عاد الجزيرة من بعيد، وفاز على اتحاد كلباء وحصد ثلاث نقاط غالية ليقترب أكثر من الصدارة، والوحدة حول تأخره بهدفين إلى فوز بالأربعة، والنصر واصل نتائجه الإيجابية، والوصل تذوق فوزه الأول.

مباريات قوية، و30 هدفاً شهدتها المباريات السبع في الجولة الخامسة، لتؤكد أنها كانت جولة هجومية بشكل كبير، والغريب في الجولة هو استمرار الفرق التي قامت بتغيير مدربيها بتحقيق نتائج إيجابية، ما يؤكد أن التغيير كان له مردود نفسي على اللاعبين، لكنه في الوقت نفسه ليس فنياً بسبب ضيق الوقت.

ويختلف الموسم الحالي عن الماضي في نقطة مهمة، هي وجود صفقات ناجحة، ولاعبين بارزين كان لهم دور كبير في الجولة الخامسة، فيما افتقد الموسم الماضي النجوم والصفقات، ولم يظهر سوى لاعب الشارقة البرازيلي إيغور، لكن هذا الموسم ظهر تأثير أكثر من لاعب في أداء فريقه، مثل الهداف التوغولي الجديد لفريق العين لابا كودجو، وهداف النصر الإسباني نيغريدو، وقائد الوحدة إسماعيل مطر، إضافة إلى لاعب الشارقة البرازيلي إيغور، الذي أسهم في صناعة الفارق، وأنقذ فريقه من الخسارة في اللحظات الأخيرة أمام حتا.

كما شهدت الجولة، أيضاً، عودة عدد من النجوم، مثل نجمي الوصل: ويلتون سواريز، وليما، إضافة إلى تألق لاعب العين بندر الأحبابي، وكلها أسماء صنعت الفارق في الجولة الخامسة التي شهدت خسارة كبيرة للفجيرة بسباعية، وإخفاق عجمان للمباراة الثانية على التوالي، واستمرار إبهار فريق حتا بما يقدمه من كرة شاملة، وتعادل بني ياس مع خورفكان في مباراة قوية من جانب الفريقين.

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن رأي الجمهور في أبرز لاعبي دوري الخليج العربي: «شاركنا الرأي.. من اللاعب الذي كان له دور مؤثر في قيادة فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية بالجولة الخامسة، وسيكون له دور حاسم في ما تبقى من جولات؟».. وتم رصد أربعة لاعبين كان لهم دور كبير مع فرقهم، هم: إسماعيل مطر، والبرازيلي إيغور، والإسباني نيغريدو، والتوغولي لابا.

وتفاعل الجمهور كثيراً مع التصويت الذي شارك فيه أكثر من 2300 مشارك، حيث توقع 64% من المشاركين أن يكون هداف العين التوغولي لابا، هو نجم الموسم، بينما رشح 16% اللاعب إسماعيل مطر، وجاء لاعب الشارقة، البرازيلي إيغور كورنادو، في المركز الثالث بنسبة 15%، وأخيراً الإسباني نيغريدو بنسبة 5%.

واختلف المحلل الفني خالد عبيد مع رأي الجمهور، من حيث ترتيب اللاعبين البارزين في الجولة، حيث أكد أن لاعب الشارقة، البرازيلي إيغور كورنادو، يأتي في مقدمة اللاعبين المؤثرين في هذه الجولة، بعدما أنقذ فريقه من الخسارة الأولى هذا الموسم، في الوقت القاتل أمام حتا، بعد أن كان متأخراً بهدفين ليتعادل الفريق ويعود بنقطة ثمينة حافظت على صدارته لجدول البطولة. وقال خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «أعتقد أن لاعب النصر، نيغريدو، كان له دور بارز مع النصر، ونجح في تسجيل هدف بطريقة رائعة، كما أنقذ فريقه من هدف محقق، ليقود النصر إلى فوز مهم وهو الثاني على التوالي، كما أسهم في الفوز على الوحدة أيضاً في الجولة الرابعة، ونشاهد هذا الموسم عدداً كبيراً من النجوم لهم دور بارز في مختلف الفرق». وأضاف: «مستوى البطولة بشكل عام أفضل بكثير، وهناك تطور في المستوى بعدما انتهت فترة الانطلاقة والبداية، وأعتقد أن فرق البطولة أصبحت على أتم استعداد الآن للبحث عن الهدف الذي تخوض البطولة من أجله، العين عاد بفوز كبير من الفجيرة، والجزيرة أنقذ موقفه بالفوز الصعب، وشباب الأهلي يجب أن يراجع حساباته جيداً، فمستوى الفريق رغم تحقيقه الفوز في آخر مباراتين كان لابد له أن ينتهي بهزيمة حتى يستعيد الفريق بريقه الذي ظهر به خلال الدور الثاني من الموسم الماضي». وتابع: «مستوى فرق الصدارة بدأ في الاستقرار الآن، ما سيجعل المباريات القادمة أقوى، خصوصاً الجولة المقبلة، التي ستشهد مواجهة العين مع الجزيرة، وحتى فرق المؤخرة تقدم مباريات قوية، مثل حتا الذي أحرج الكبار، وسيكون للاعبين المميزين دور مهم في المباريات المقبلة».

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق ومشاهد من الجولة الخامسة، يرجى الضغط على هذا الرابط