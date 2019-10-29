الجزيرة يغلق ملف كلباء.. ويريح لاعبيه قبل مواجهة العين

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

أغلق الجزيرة ملف مباراة اتحاد كلباء التي فاز فيها بصعوبة كبيرة 3-2، أول من أمس، في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقسّم مدرب الجزيرة الهولندي مارسيل كايزر، الاستعدادات على مراحل عدة، إذ منح بعض اللاعبين خصوصاً ممن شاركوا في مباراة الإسماعيلي المصري، في البطولة العربية راحة لمدة يومين، لتفادي الإرهاق، فيما تدربت مجموعة من اللاعبين أمس، دون أي راحة.

ويعكف كايزر على مشاهدة العديد من مباريات الجزيرة، قبل تطبيق طريقة اللعب في المران الرئيس الذي سيخوضه الفريق بكامل لاعبيه مساء الأربعاء.

واعترف المدرب الهولندي، بأن الجزيرة تأثر من الناحية البدنية بسبب إرهاق اللاعبين من ضغط المباريات سواء مع النادي أو المنتخب.

وقال كايزر في تصريحات صحافية: «اللاعبون مرهقون، لدينا مجموعة ليست قليلة لعبت مع المنتخب الوطني ضد تايلاند، ثم عادت على خورفكان للعب هناك، والانتقال إلى القاهرة لخوض مباراة الإسماعيلي، ثم إلى أبوظبي للعب ضد كلباء، كل هذه الأمور تجعل هناك صعوبات على اللاعبين من الجانب البدني، ما دفعنا لمنح البعض منهم راحة لـ48 ساعة».

من جهته، تغزل المشرف العام على الكرة في نادي الجزيرة، أحمد سعيد في جماهير نادي العين، معتبرهم «فاكهة الدوري»، قائلاً: «أتمنّى أن يكون استاد هزاع بن زايد مملوءاً عن آخره بالجماهير».

وقال سعيد في تصريحات بعد مباراة كلباء: «أتوقع أن تكون مباراة الجزيرة والعين ممتعة وقوية من الطرفين، وسنعمل على دخول تلك المواجهة ونحن في أوج جاهزيتنا».