فريق أبوظبي إلى الصين للمشاركة في مونديال الـ «إكس كات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تتجه زوارق فريق أبوظبي إلى مدينة شانغهاي في الصين، استعداداً للمشاركة في ثانية جولات بطولة العالم لزوارق الـ«إكس كات»، التي ستقام ابتداءً من يوم بعد غد، وتختتم الأحد المقبل.

ويدخل فريق أبوظبي الجولة وهو متصدر للترتيب العام حالياً، حيث يحل في المركز الأول برصيد 70 نقطة عن طريق زورق أبوظبي 4، الذي يقوده كل من فالح المنصوري وشون تورنتي، كما يشارك أيضاً زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري.

وتعد سباقات الـ«إكس كات» من سباقات الاتحاد الدولي للرياضات البحرية العالمية، حيث أنها تصنف من ضمن النجوم الخمسة والسباقات الأهم للاتحاد على خارطة التنظيم الدولي، ومن المتوقع مشاركة 13 زورقاً خلال هذه الجولة من مختلف أنحاء العالم، وحضور قوي للمنافسة على ألقاب البطولة ضمن المرحلة الصينية.

وكان فريق أبوظبي قد حقق لقب البطولة في الموسم الماضي، وللمرة الأولى في تاريخه، عن طريق زورق أبوظبي 4، وستقام الجولة الختامية في شهر ديسمبر المقبل في دبي.