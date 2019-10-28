محمد جبر يرد على الجمهور: «ذبح العجل» خرافة لا تمنع إصابات لاعبي عجمان

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أعرب عضو مجلس إدارة نادي عجمان، المدير المالي الدكتور محمد جبر، عن تقديره للدعم والمساندة التي يحظى بها فريق الكرة من جانبه جماهيره في مباريات دوري الخليج العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أن مطالبة بعضهم بـ«ذبح عجل» لن يمنع الأقدار ويفدي اللاعبين من الإصابات.

وكانت أعداد قليلة من جماهير عجمان، قد دعت مجلس إدارة النادي لـ«ذبح عجل» لتحصين لاعبي البرتقالي من الإصابات التي ضربت البعض منهم في مباراتي الظفرة والوحدة.

وأصيب اللاعب حامد دومبيا بكسر في القدم، في مباراة عجمان والظفرة في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، أنهت مسيرته هذا الموسم مع عجمان، كما «أغشي» على المدافع وليد اليماحي في مباراة عجمان والوحدة بالجولة الخامسة، ما استدعى نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وقال جبر لـ «الامارات اليوم»: «الإصابات في الأول والأخير قضاء وقدر، ونحن في نادي عجمان لا يمكن أن نُقدم على مثل هذه الأشياء التي دعا إليها بعض جماهير النادي، لان الشرع والدين حددا لنا المناسبات التي نذبح فيها، وسيكون من الخرافات أن «نذبح» لمنع الضرر عن اللاعبين».

وأضاف: «رغم حزننا على ما تعرض له دومبيا واليماحي، إلا أن هذا الشيء يعكس الروح القتالية العالية التي يؤدي بها لاعبي عجمان المباريات، وهذا عهدنا دائما بهم، وهي من السمات المميزة للفريق منذ ظهوره في دوري المحترفين».

وأبدي عضو مجلس إدارة نادي عجمان، ارتياحه لما قدمه البرتقالي في الجولات الخمس المنقضية في دوري الخليج العربي، مشدداً على أن الخسارة في أخر مباراتين لا يقلل من حجم الجهد والعطاء الذي قدمه اللاعبين والجهاز الفني.

وأوضح: «لقد كنا وفق آراء المحللين والمتابعين الطرف الأفضل أمام الظفرة والوحدة، وهذا أمر وارد في كرة القدم أن تكون الطرف الأفضل ولا تفوز».

وأضاف «عجمان قادر على العودة في أي وقت وأمام أي فريق، وهذه المواقف سبق وتعرضنا لها في المواسم الماضية وتجاوزها الفريق بثبات، ولقد لمسنا خلال التدريبات التي سبقت مباراة شباب الأهلي احتفاظ اللاعبين بالروح المعنوية العالية وأنهم لم يتأثروا سلبيا بالخسارة من الوحدة لأنهم أدوا بصورة جيدة خاصة في الشوط الأول».

وأكمل: «نحن على ثقة من أن عجمان سيبقى مؤهلاً لاحتلال مركز متقدم في جدول الدوري عطفا على الأداء المميز الذي يقدمه وعلى حجم الجهد الذي يبذله الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري أيمن الرمادي، والذي أسهم في تطور مستوى الفريق من موسم إلى أخر«.

ويحتل عجمان حاليا المركز الخامس على لائحة الترتيب العام لجدول الدوري برصيد سبع نقاط، من التعادل أمام بني ياس، والفوز على النصر والوصل، والخسارة من الظفرة والوحدة.

وأكد محمد جبر أن:»الدوري هذا الموسم ليس سهلاً على الجميع كما وضح في الجولات الخمس المنقضية، فجميع الفرق متساوية في المستوى وأيضا هناك تقارب في النتائج وهذا يؤكد على صعوبة جميع اللقاءات".

وقال: «يبقى رهانا الأكبر على تكاتف اللاعبين والجهاز الفني والإدارة والعمل بروح الفريق الواحد، ودائما ما تكون مطالبنا للاعبين بأن يرفعوا رأسهم بعد أي خسارة لأن هدفنا الأساسي من تواجدنا في دوري الخليج العربي أن نكون إضافة للمسابقة ونقدم مستويات تجعل الجماهير عموما وجماهير عجمان على وجه الخصوص تستمتع بالمباريات».

محمد جبر:

- الإصابات قضاء وقدر، وعجمان مؤهلاً لاحتلال مركز متقدم في الدوري.

- الروح القتالية من السمات المميزة لعجمان منذ ظهوره في دوري المحترفين.

- نراهن على تكاتف اللاعبين والجهاز الفني والعمل بروح الفريق الواحد.