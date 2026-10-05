وولفي.. مشجع بريطاني يسافر من أبوظبي إلى جدة لمؤازرة «الأبيض» في «خليجي 27»

أكد المشجع البريطاني وولفي، المقيم في أبوظبي منذ 12 عاماً، أنه من عشاق منتخب الإمارات، مبيناً أنه سافر خصيصاً من أبوظبي إلى جدة لمتابعة مباراة «الأبيض» أمام عمان في نصف نهائي «خليجي 27»، التي انتهت بفوز المنتخب بهدف دون مقابل وتأهله إلى المباراة النهائية.

وقال وولفي لـ«الإمارات اليوم» إنه سعيد جداً بتأهل الفريق إلى النهائي، موضحاً: «من دواعي سروري أن أكون هنا في هذا الملعب الجميل، لمتابعة هذا المنتخب الرائع، إذ إنني أعيش في الإمارات منذ 12 عاماً، ومتابعة «الأبيض» تمثل متعة كبيرة بالنسبة لي، حيث حضرت مع عدد من مشجعي نادي الوحدة الذين أعتبرهم عائلتي في الإمارات».

وأضاف: «أتمنى أن تكون هذه المباراة بداية لأشياء عظيمة، فالمدرب الجديد زلاتكو داليتش قدم عملاً رائعاً، والجيل الجديد من اللاعبين يثير الحماسة ويقدم كرة ممتعة تستحق المشاهدة، لقد خضنا مباراة نصف النهائي أمام عمان، وتمكنا من الوصول إلى النهائي، والآن نتطلع إلى الخطوة المقبلة».

وتابع: «الأمر لا يتعلق بهذه البطولة فحسب، وإنما بالاستعداد لكأس آسيا، وأعتقد أن منتخب الإمارات سيكون كبيراً مرة أخرى، وهناك الكثير من الأوقات الرائعة التي تنتظرنا».

وأكد وولفي أن المنتخب يسعى بكل قوة إلى التتويج بلقب «خليجي 27»، لكنه في الوقت نفسه يرى أن كأس آسيا 2027 تمثل هدفاً أساسياً للمنتخب، باعتبارها الاستحقاق الأكبر الذي يتطلع «الأبيض» إلى الاستعداد له بصورة مثالية خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد وولفي بالمدرب الجديد للمنتخب زلاتكو داليتش، مؤكداً أن وجوده يمنح الفريق دفعة إيجابية، وقال: «المدرب قدم عملاً رائعاً خلال الفترة الماضية، وأنا معجب بالمجموعة الحالية من اللاعبين، وأعتقد أن المنتخب يملك عناصر قادرة على تقديم مستويات مميزة وإسعاد الجماهير».

وأوضح وولفي أن علاقته بكرة القدم الإماراتية لا تقتصر على المنتخب، مشيراً إلى ارتباطه بنادي الوحدة، وقال: «أعد من أبرز المتابعين لنادي الوحدة، واخترت تشجيعه منذ سنوات، وأحرص على متابعة مبارياته داخل أبوظبي وخارجها، وأعتبر نفسي جزءاً من جماهير «العنابي» التي تساند الفريق في مختلف الظروف».

وأضاف أن قصة عشقه للوحدة بدأت من موقف بسيط، موضحاً: «عندما مررت للمرة الأولى بجوار استاد النادي، لفتتني ألوان الفريق التي تشبه إلى حد كبير ألوان ناديي المفضل في إنجلترا أستون فيلا، وكانت تلك الألوان بداية قصة طويلة مع النادي».

وأشار إلى أن متابعته دوري المحترفين تمتد لسنوات، وقال: «الدوري الإماراتي يتطور بصورة ملحوظة عاماً بعد آخر، سواء من ناحية التنظيم أو الحضور الجماهيري أو جودة اللاعبين، وأدعو الجماهير إلى استغلال المرحلة الحالية ودعم أنديتها المحلية بالحضور في المدرجات».

وقال: «الوقت مثالي الآن للجماهير من أجل دعم أنديتها المحلية، وأدعو الجميع إلى التوجه إلى الملاعب ومساندة فرقهم، لأن حضور الجماهير يصنع الفارق، ويعزز الحماسة والروح الرياضية».

وكشف وولفي عن إدارته حسابات على منصات يوتيوب وإنستغرام وتيك توك ينشر من خلالها محتوى متنوعاً عن كرة القدم الإماراتية وحياة المشجعين، بهدف تقديم صورة إيجابية عن الرياضة في الدولة.

واختتم وولفي تصريحاته بالتأكيد على أن شغفه بكرة القدم الإماراتية لا يقل عن شغف أي مشجع محلي، مؤكداً أنه سيواصل دعم منتخب الإمارات في مبارياته المقبلة وبطولاته، ومتمنياً أن تكون المشاركة في «خليجي 27» بداية لمرحلة حافلة بالإنجازات، وصولاً إلى كأس آسيا 2027.

المشجع البريطاني وولفي:

• أنا من أبرز المتابعين لفريق الوحدة، وأحرص على متابعة مبارياته داخل أبوظبي وخارجها.

• المدرب زلاتكو قدم عملاً رائعاً، والجيل الجديد من اللاعبين يثير الحماسة، ويقدم كرة ممتعة.