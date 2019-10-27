5 أسباب وراء الهزيمة السباعية لـ «الذئاب»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تلقى الفجيرة، أول من أمس، هزيمة قاسية قوامها سبعة أهداف كاملة سجلها فريق العين في أكبر فوز بدوري الخليج العربي حتى الآن، مقابل هدف يتيم لصاحب الأرض والجمهور. ولم يكن أشد المتفائلين في العين يتوقع أن يفوز الفريق بهذا الكم من الأهداف، خصوصاً في ظل عقدة الملعب بالنسبة للعين الذي لم يفز عليه من قبل، إلى جانب النتائج الجيدة للفجيرة هذا الموسم، خاصة حين يلعب على أرضه.

وترصد «الإمارات اليوم» خمسة أسباب تقف وراء المستوى الضعيف الذي ظهر به الفجيرة، وأسهم في الفوز العريض للعين، والذي رفع رصيده إلى 12 نقطة، مقابل ست نقاط للفجيرة. وتتلخص الأسباب في التشكيلة التي خاض بها الفجيرة المباراة، إلى جانب غياب القراءة الجيدة من مدرب الفجيرة، مجيد بوقرة للعين، وتألق نجم هجوم «الزعيم» لابا كودجو، وكذلك أخطاء حارس الفجيرة إسماعيل التميمي، وغياب قوة أجانب «الذئاب».

واستغرب المتابعون انطلاق المباراة بتشكيلة للفجيرة، غاب عنها نجم خط الدفاع أحمد درويش، الذي تألق في جولات سابقة، إلى جانب عدم الدفع بالمهاجم سالم سيف، الذي شكل ضغطاً على مرمى الفرق التي واجهت الفجيرة في جولات ماضية، الأمر الذي أراح دفاع العين بشكل كبير، ما سمح لـ«الزعيم» بتكثيف ضغطه الهجومي.

في المقابل، فشل مجيد بوقرة في قراءة فريق العين بالشكل الدقيق، معتمداً على مشاهداته لمباراة العين مع حتا في الجولة الماضية، ما مهد لتقييم فني غير دقيق أثر في عطاء الفريق بشكل كامل، وخصوصاً من خلال رؤيته التكتيكية في الشوط الثاني للمباراة، الذي شهد ستة أهداف كاملة للعين، بعد أن كان الفريقان متعادلان في الشوط الأول بهدف لمثله.

وظهر أيضاً هداف البطولة التوغولي لابا كودجو، بشكل مميز للغاية، حيث سجل أربعة أهداف بلمسات فنية جميلة، منها هدفان بكعب القدم، مستفيداً من تمريرات بندر الأحبابي الذي صنع له ثلاثة من أهدافه.

أيضاً عانى الفجيرة أخطاء متكررة من حارس المرمى إسماعيل التميمي، الأمر الذي استغله مهاجمو العين، وسمح بالتالي للابا كودجو بالتسجيل بسهولة، إلى جانب زملائه في العين، جمال معروف ومهند سالم وكايو، الذين استثمروا أنصاف الفرص للتسجيل.

أيضاً من النقاط السلبية التي ظهرت جلية لدى الفجيرة، غياب أي فعالية من قبل أجانب الفريق، حيث لم يقدموا أي إضافة تذكر في المباراة، ولم يشكلوا ضغطاً على دفاع العين، خاصة من قبل الليبيري وليام جيبور والبرازيلي جوناثان.

الأسباب الـ 5



• تشكيلة الفجيرة.

• غياب القراءة الفنية من المدرب.

• تألق غير عادي لمهاجم العين لابا كودجو.

• أخطاء حارس الفجيرة.

• المستوى المتواضع لأجانب «الذئاب».