أروابارينا: الديربي لم يرتقِ إلى مستوى الفريقين

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني أروابارينا، عدم سعادته بمستوى فريقه في مباراة الديربي أمام النصر بالجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، موضحاً أن المباراة بشكل عام لم ترتقِ إلى مستوى الفريقين واسم الديربي، وقال إن: «نتيجة المباراة تحكمت فيها أمور أخرى لن أتحدث عليها باستفاضه، لكن يجب مراجعاتها مرة أخرى في الأيام المقبلة».

وكان النصر قد نجح في الفوز على شباب الأهلي، أول من أمس، في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي ليحصد ثلاث نقاط ثمينة، أسهمت في الوصول إلى النقطة السابعة في جدول الترتيب، بينما أضاعت على شباب الأهلي الصعود إلى صدارة الترتيب وألحقت به أول خسارة هذا الموسم في بطولة الدوري.

وقال أروابارينا خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لن أتحدث عن التحكيم وتقنية الفيديو، التي أثرت في نتيجة المباراة بالتأكيد، حيث ألغت هدفاً لشباب الأهلي واحتسبت هدفاً للنصر وطردت لاعباً من فريقي، لكن يجب أن يكون هناك تدخل جاد خلال الفترة المقبلة، وبشكل عام لست راضياً عن الأداء وهناك سلبيات سنعمل على معالجاتها، والمباراة بشكل كامل كنا فيها الطرف الأفضل، ولم نستغل الفرص الحقيقية التي سنحت لنا في الشوط الأول، وكانت كفيلة بإنهاء المباراة لمصلحة شباب الأهلي».

من جانبه، أشاد مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، بفوز فريقه، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، مؤكداً أنه إلى الآن لم يقم بأي عمل فني، لكنه عمل كثيراً على الجانب النفسي ونقل طاقته الداخلية في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وهو ما تحقق بالفعل في آخر مباراتين، وأشار إلى أن شباب الأهلي كان أفضل من النصر قبل المباراة، لكن خلال اللقاء تفوق لاعبو النصر بالروح والعزيمة والإصرار.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي: «فريق النصر يضم لاعبين مميزين ولديهم القدرة على التعامل والفوز على أي فريق، وخلال 10 أيام فقط لا أستطيع أن أقوم بأي تغيير فني جذري في صفوف الفريق، لكن تم العمل على الجوانب النفسية للاعبين وتشجيعهم على الفوز، وسنواصل العمل على هذا الجانب لإعادة النصر إلى مكانه الطبيعي».

وعن تغيير اللاعبين الأجانب في الشوط الثاني، أكد أن «هذه التغييرات ليس لها أي علاقة بمستوى اللاعبين، ولكنها تغييرات فنية تخدم خطة اللعب، وأنهم أدوا ما عليهم خلال المباراة».

مدرب النصر أشاد بفوز فريقه، وأكد أنه عمل كثيراً على الجانب النفسي.