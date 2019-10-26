العنبري: راضون بالنقطة.. وما حدث أمام حتا درس مفيد للشارقة

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، أن الفريق لم يكن في مستواه في لقاء حتا أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، والذي انتهى بالتعادل 2-2. وقال العنبري إن ما حصل هو «درس مفيد لفريقه»، وقال إن ذلك أمر طبيعي أيضاً في كرة القدم.

وشدّد على أنه رغم أن عدداً من اللاعبين لم يكونوا في مستواهم، إلا أن الرغبة كانت موجودة لدى الفريق للعودة. وقال إنهم راضون عن النقطة. وتابع العنبري في تصريحات صحافية: «يحسب للشارقة نجاحه في العودة الى المباراة بعدما كان متأخراً حتى الدقائق الأخيرة، ويجب أن نستفيد من الدرس الذي حدث خلال هذا اللقاء».

وأنقذ لاعبا الشارقة البرازيلي إيغور كورنادو وريكاردو غوميز فريقهما من الخسارة الأولى في الدوري، بعدما سجلا هدفين سريعين في الوقت القاتل، بعدما كانت المباراة تتجه الى فوز حتا بهدفين دون ردّ لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2. ورفع الشارقة بهذا التعادل رصيده الى 13 نقطة.

وانهار دفاع الشارقة طوال الشوط الأول بسبب الضربات الموجعة التي تلقاها من هجوم حتا بقيادة الإسباني كريستيان لوبيز، الذي نجح في تسجيل هدفه رقم 101 في تاريخ مشاركته الدولية. وأضاف العنبري: «راضون بالنقطة الواحدة التي خرج بها الفريق من أمام حتا، لكننا من ناحية الأداء لم نكن جيدين».

وقال: «أهنئ حتا على هذا المستوى الذي قدمه، وأتمنّى له التوفيق، فقد قدّم موسماً جيداً بدليل مباراته السابقة أمام العين». وشدّد العنبري على أن لديه ثقة بأن اللاعبين الذين لم يكونوا في هذه المباراة في مستوياتهم الحقيقية سيعودون أقوى.

كونتيس: قلة الخبرة وراء ضياع الفوز

أكد مدرب فريق حتا اليوناني كريستوس كونتيس، أنه فخور بلاعبي حتا بعد الأداء القوي والمتميز الذي قدمه الفريق أمام الشارقة، وتقدّم عليه بهدفين دون رد حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يعود «الملك» ويسجل هدفي التعادل في المباراة، قائلاً إن «قلة الخبرة لدى فريقه وراء ضياع الفوز».

وأرجع مدرب حتا ما حدث لفريقه من تراجع في الدقائق الأخيرة وتسجيل الشارقة هدفين انتزع بهما التعادل، إلى ما وصفه بقياب التركيز وقلة الخبرة.

من جانبه، قال رئيس شركة حتا لكرة القدم علي البدواوي، في تصريحات إعلامية، إن حتا يتطوّر من مباراة الى أخرى، وإن المدرب وطاقمه الفني يقومون بمجهودات كبيرة، مشيراً الى أنه يعتقد بأن القادم سيكون أفضل.