العين يهزم الفجيرة في شوط واحد

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

احتاج العين لشوط واحد ليتمكن من الفوز على الفجيرة بسبعة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي ليصبح رصيده (12) نقطة مقابل (6) للفجيرة.

واحتاج العين لشوط واحد لتحقيق الفوز عندما سجل ستة اهداف في الشوط الثاني بعد ان انتهى الشوط الاول بالتعادل بهدف لمثله.

سجل الفجيرة هدفه الاول عن طريق البرازيلي جوناثان (39) بعدها بدقيقتين سجل العين هدف التعادل عن طريق التوغولي لابا (41)

وسجل العين هدفه الثاني عن طريق مهند سالم (52)

وسجل التوغولي لابا الهدف الثالث (56) وسجل البرازيلي كايو كانيدو هدف العين الرابع (66) قبل ان يسجل الهدف الخامس عن طريق التوغولي لابا ايضا (68) وعاد لاعب العين جمال معروف وسجل هدف الزعيم السادس (80) واختتم لابا وسجل الهدف السابع (86)