الظفرة يجدّد عقد الدرمكي ويختار السناني لاعباً للشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الظفرة لكرة القدم تمديد عقد مدافع الفريق الأول، خالد الدرمكي، حتى عام 2023، ضمن مسعى النادي للحفاظ على مجموعة من اللاعبين. وحضر تمديد العقد، رئيس شركة الكرة، خليفة الطنيجي، ومدير الفريق، عبدالرحيم جمعة، بجانب وكيل اللاعب. وأعرب الدرمكي عن سعادته بتمديد عقده، مؤكداً أن ذلك هو الأمر الطبيعي في ظل الاستقرار الذي يعيشه الفريق، وتقدم في حديثه للموقع الرسمي لنادي الظفرة بالشكر لمجلس إدارة النادي والشركة وللجهاز الفني والإداري، ولزملائه اللاعبين، على كل الدعم الذي وجده.

من جانب آخر، كرّمت شركة الظفرة خلال تدريب الفريق، مساء أول من أمس، الحارس خالد السناني، بعد اختياره من قبل اللجنة الفنية كأفضل لاعب في شهر أكتوبر.