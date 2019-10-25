دبا الحصن يطلب اليوم نقطة التأهل في الكأس

المصدر: معاذ كمبال - العين

تستكمل، اليوم، مباريات المجموعة الأولى لأندية الدرجة الأولى، ضمن الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، بإقامة ثلاث مباريات تنطلق الساعة الخامسة إلا عشر دقائق، ويلعب فيها دبا الحصن مع الذيد، والعروبة مع مصفوت، ودبا الفجيرة مع التعاون.

وينتظر العين التعرف إلى منافسه في دور الـ16، من خلال بطل هذه المجموعة التي يحتاج فيها دبا الحصن إلى نقطة للتأهل، حيث يتصدر بـ10 نقاط، يليه مصفوت، والذيد ولكل منهما سبع نقاط.

في المقابل، سيكون مصفوت مطالباً بالفوز على العروبة، وانتظار خسارة دبا الحصن، بينما سيكون على الذيد تحقيق الفوز على دبا الحصن، وانتظار تعثر مصفوت في مباراة العروبة، سواء بالتعادل أو الخسارة.

ولايمكن توقع نتيجة المرشح الأوفر لنيل البطاقة الثانية للصاعدين للدور الرئيس الأول للبطولة عن هذه المجموعة، بعد أن ضمن البطائح البطاقة الأولى بالعلامة الكاملة، بسبب المستوى المتقارب لأندية دبا الحصن والذيد ومصفوت، على الرغم من الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الوصيف مصفوت أمام دبا الحصن بخماسية نظيفة في الجولة الماضية.

وستكون مباراة دبا الحصن والذيد حواراً بين مدربين مواطنين من الشباب، هما مدرب دبا الحصن، سليمان البلوشي، والمدير الفني للذيد، محمد العجماني، بينما يقود مصفوت المدرب المواطن عبدالغني المهري.

محمد فاضل - عجمان