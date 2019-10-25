بني ياس وخورفكان في أول لقاء تاريخي

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

تتجه الأنظار الساعة السادسة والربع من مساء اليوم صوب استاد بني ياس في الشامخة الذي يستضيف لقاء «السماوي» وضيفه خورفكان، ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم في أول مواجهة تاريخية بين الفريقين في البطولة، في وقت يخشى أصحاب الأرض من خطورة الاحصاءات التي يقدمها الضيوف في المباريات، من بينها الاستحواذ والتمريرات الناجحة، بجانب وجود المهاجم البرازيلي بيسمارك فيريرا.

ويدرك «السماوي» الذي يحتل المركز الثامن برصيد خمس نقاط أنه لا بديل أمامه سوى الفوز للبقاء بقرب فرق الصدارة.

وحذر مدرب بني ياس، الألماني شايفر في تصريحات صحافية لاعبيه من خطوة خورفكان، وأكد أن منافسهم ظل يقدم مستويات جيدة في المباريات السابقة حتى وإن كانت النتائج لا تصب في صالحه، كما حذر لاعبيه من خطورة بيسمارك.

وتتعزز صفوف «السماوي» بعودة القائد فواز عوانة بعد استيفائه عقوبة الإيقاف. ومع عودته سيحل أزمة المحور التي شكلت الصداع الأبرز لشايفر.

في المقابل، يتطلع خورفكان الذي يحتل المركز قبل الأخير بنقطة واحدة لتذوق طعم الانتصار الأول. وستكون مباراة اليوم بمثابة اختبار قوي للجهاز الفني الجديد بقيادة الصربي غوران.

كوندي يتعهد بالتسجيل

تعهد مهاجم بني ياس، الإسباني بيدرو كوندي، بالاستمرار في تسجيل الأهداف مع «السماوي» في مباراة اليوم، وقال في المؤتمر الصحافي: سأعمل على تسجيل الأهداف، وبالتأكيد هذا سيكون بمساعدة زملائي لأن هدفنا واحد.