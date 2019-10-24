المصدر: دبي-الامارات اليوم.

معلق

شهدت الجولة المنقضية لبطولة دوري الخليج العربي موقفاً طريفاً لأحد المعلقين، حينما توقف عن التعليق على إحدى المباريات أثناء رفع أذان المغرب، في وقت شهد تسجيل هدف، ليعاود التعليق وشرح تفاصيل الهدف.

أهلي

تعاقد نادي سبارتاكس غورمالا اللاتيفي مع مدافع الوحدة السابق عبدالرحيم أهلي (24 عاماً)، الذي انضم للعنابي في 2015، وتم إعارته إلى الفجيرة عام 2017، لكنه لم يحظ بفرص اللعب كثيراً في المواسم الثلاثة الأخيرة.

منصب

مازال المسؤول الفني في لجنة مهمة باتحاد لعبة جماعية يمارس عمله بشكل عادي رغم الأنباء التي ترددت أخيراً بأنه في طريقه لمغادرة منصبه، بعد الخلافات الكبيرة التي تسبب فيها داخل اللجنة، وأدت إلى ابتعاد بعض الكفاءات المهمة.