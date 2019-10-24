كرونسلاف: النصر مصمم على تحقيق الفوز أمام شباب الأهلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قال مدرب فريق النصر، كرونسلاف، إنه يحترم شباب الأهلي، لكنه شدد على أن العميد مصمم على تحقيق الفوز في مباراة الجولة الخامسة غداً في دوري الخليج العربي.

وتابع كرونسلاف في المؤتمر الصحافي، أمس: «شباب الأهلي لم يجرِ تغييرات كبيرة هذا الموسم، ما يعني أن الفريق حافظ على استقراره، لكننا في أتم الجاهزية لمواجهته، خصوصاً أن المباراة على ملعبنا وبين جمهورنا، وأيضاً في ظل ارتفاع معنويات اللاعبين بعد الفوز الأخير على الوحدة».

وقال أيضاً: «قدم النصر مباراة كبيرة خلال لقاء الوحدة السابق، ما يؤكد أن الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين القادرين على تحقيق الانتصارات، وتقديم مستوى مغاير عن المباريات الماضية في بداية الدوري، وسنلعب بالتأكيد سعياً للفوز».

وتابع: «يملك شباب الأهلي مجموعة جيدة من اللاعبين، منهم اثنان أو ثلاثة قادرون على حسم أي مباراة لمصلحتهم، خصوصاً في مباريات الديربي، وهو ما نضعه في الحسبان خلال المباراة». وتابع: «لم أستطع إجراء أي تغيير فني على الفريق بسبب ضيق الوقت، وهو ما حدث بالفعل خلال المباراة الماضية، حيث عملت على الجانب النفسي للفريق واللاعبين، ونجحت في ذلك، وأنا متفائل جداً بالعمل هنا، والنصر قادر على العودة، وأنا هنا من أجل ذلك».

- أكد مدرب النصر تركيزه

على الجانب

النفسي أكثر

بسبب ضيق الوقت.