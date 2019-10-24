دبا الفجيرة و«الصقور» خارج الكأس بسبب قوة البطائح وتألق الحمرية

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

ودّع فريقا الإمارات ودبا الفجيرة بطولة كأس رئيس الدولة من الدور التمهيدي، في الوقت الذي كانت فيه الترشيحات تميل لمصلحتهما بشكل كبير، كونهما عائدين من دوري الخليج العربي، فضلاً عن احتفاظهما بعناصر القوة، واستعدا للبطولة بشكل مميز. كما تسبب في ذلك قوة فريق البطائح وتألق الحمرية.

قوة البطائح

تسبب الغموض الذي غلّف إمكانات وطموح الوافد الجديد فريق البطائح في تعرض فريق الإمارات لخسارة غير متوقعة، وبهدفين نظيفين، ما أضعف من حظوظ «الصقور» بشكل مبكر، فضلاً عن التأثير المعنوي المباشر.

خسارتان قاسيتان

فاجأ فريق دبا الحصن جاره دبا الفجيرة وهزمه 2-1 في افتتاح التصفيات، وصدمت النتيجة الجهاز الفني لـ«النواخذة»، بسبب الثقة التي تولدت بعد أداء وانتصارات مميزة لدبا الفجيرة في المباريات الودية قبل أن يخسر الأخير مباراته أمام مصفوت (2-1)، التي أبعدته عن المنافسة تماماً.

تعتيم على الاستعدادات

مارس الجهازان الفني والبدني لنادي دبا الحصن تعتيماً على استعدادات الفريق بداية من المعسكر التدريبي، مروراً بتعاقداته مع اللاعبين الأجانب بشكل أثّر في اطلاع مدربي فرق مجموعته على نقاط القوة، التي قادت إلى فوز دبا الحصن على أبرز منافسيه مصفوت ودبا الفجيرة.

تألق الحمرية

أنهى فريق الحمرية طموحات فريق الإمارات بالبقاء منافساً حتى الجولة الأخيرة، بعد أن تألق وتغلب على «الصقور»، بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت في ملعب الأخير، وسط دهشة وذهول جمهور فريق الإمارات.

تطلعات الأندية

سعت أندية الذيد ومصفوت والعروبة والحمرية إلى استثمار فرصة الفوز بإحدى بطاقتي الصعود إلى دور الـ16 من البطولة من خلال تقديم عروض مميزة بحثاً عن الصعود كمناسبة للعب أمام أحد فرق دوري المحترفين، ما وضع «الصقور» ودبا بمواجهات صعبة قادت إلى خسارة «الصقور» من الحمرية، ودبا من مصفوت.