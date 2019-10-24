الشارقة يطلب ردّ دَين عمره 741 يوماً من حتا

المصدر: جوني جبور - دبي

يحلّ الشارقة، في التاسعة من مساء اليوم، ضيفاً على حتا، لحساب الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ويتطلع «الملك» لتأكيد صدارته الحالية للدوري، وحصد الانتصار الخامس على التوالي، ورد دَين عمره 741 يوماً، عقب الخسارة التي لحقت به في المواجهتين الأخيرتين له مع حتا في موسم 2017-2018، إذ جاءت الهزيمة الأولى ذهاباً في 13 أكتوبر 2017 بنتيجة 2-3، وأتبعت في فبراير 2018 بنتيجة 1-3.

ويعد لقاء اليوم الـ12 تاريخياً الذي يجمع الفريقين في كل البطولات المحلية، والخامس لهما في دوري المحترفين، منذ مواجهتهما في دوري الدرجة الأولى عام 2007، ويتطلع «الإعصار» إلى تأكيد أن أرضه عصية على «الملك»، خصوصاً أن الشارقة لم يسبق له في المحترفين العودة بالنقاط كاملة من استاد حمدان بن راشد في مدينة حتا، بعد أن اكتفى في إياب موسم 2016-2017 بالتعادل السلبي الذي جاء مكملاً لفوز الملك على أرضه ذهاباً برباعية نظيفة.

ويتوقع أن يلعب الفريقان بأسلوب هجومي منذ الدقائق الأولى، في ظل سعي حتا صاحب النقاط الأربع، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب والمتصدر الحالي، التي ستضمن لحتا التقدم خطوات على سلم الترتيب.

ويعوّل حتا في تحقيق طموحاته على عودة مهاجمه، ماهر جاسم، من الإصابة، والسرعة العالية التي يتمتع بها البرتغالي، ريكاردو فالينتي، بجانب زميله الإسباني، كريستيان لوبيز، الساعي لتسجيل هدفه الـ100 على الساحة الدولية من بوابة الشارقة.

وعلى الطرف الآخر، يدرك الشارقة أهمية العودة بالنقاط الكاملة التي تضمن له الابتعاد بالصدارة برصيد 15 نقطة، خصوصاً أن الوصيف شباب الأهلي يبتعد بفارق نقطتين فقط عن المتصدر.

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