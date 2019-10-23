«صحوة العميد» في اختبار حقيقي أمام شباب الأهلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تتجه الأنظار في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، التي تقام على ثلاثة أيام، بدءاً من اليوم وحتى الأحد المقبل، إلى قمة هذا الأسبوع بين النصر وضيفه شباب الأهلي، في لقاء بعد غد، وتعد هذه المباراة بالغة الأهمية للفريقين، خصوصاً للنصر، لتأكيد الصحوة الأخيرة بعد تغيير الجهاز الفني، وتحقيق المدرب الجديد، الكرواتي كرونسلاف، أول فوز له في مباراته الأولى مع العميد على حساب الوحدة في الجولة الرابعة بثلاثية.

وتقام الجولة على ثلاثة أيام بسبب مشاركة فريقَي الوصل والجزيرة في منافسات كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حيث يستضيف الوصل اتحاد جدة السعودي، والجزيرة ضيفا على الإسماعيلي المصري، اليوم، ضمن ذهاب دور الـ16.

وسيكون النصر مطالباً بالتأكيد على ملعبه وبين جمهوره في استاد آل مكتوم، أن الصحوة الأخيرة بداية مسيرة مميزة للعميد، لكن اللقاء لن يكون سهلاً أمام شباب الأهلي الذي يقدم عروضاً قوية هذا الموسم.

وتشهد الجولة كذلك مواجهة صعبة لحامل اللقب فريق الشارقة خارج أرضه أمام حتا، الفريق الصاعد والمنظم، كما يحل العين ضيفاً على الفجيرة، ويلعب الجزيرة مع كلباء، وبني ياس مع خورفكان، وعجمان مع الوحدة والظفرة مع الوصل في مواجهات متكافئة إلى حد كبير، نظراً إلى تقارب المستوى الفني والنتائج حتى الآن.

وأكد المحلل الفني بقناة أبوظبي الرياضية، ياسر سالم، لـ«الإمارات اليوم»، أن مدرب النصر، كرونسلاف، سيكون في اختبار حقيقي، وتابع: « كرونسلاف نجح في زرع ثقافة الفوز في لاعبيه من أول يوم، وشعرنا بأن المدرب ليس لديه وقت يضيعه، وبالفعل نجح في ذلك خلال مباراة الوحدة، وقدم لاعبوه شوطاً ثانياً رائعاً لينتزع الفوز أمام العنابي، الذي تباطأ في تغيير مدربه».

وأضاف: «شباب الأهلي في المقابل من أفضل فرق دورينا، ويقدم مستوى ثابتاً منذ منتصف الموسم الماضي، ونجح في الفوز بلقبين، وينافس بقوة على لقب الدوري هذا الموسم، ولم يتعرض للخسارة، وكسر عقدة بني ياس، الجولة الماضية، مع عودة خطورة البرازيلي ليوناردو، كما أن فريق شباب الأهلي اعتاد في المواسم الماضية تحقيق الفوز على النصر في مباريات الديربي، وآخرها كأس الخليج العربي بنتيجة 2-صفر، لكن في النهاية، هو ديربي وليس مقياساً».

وتابع: «الشارقة لن يكون في مهمة سهلة وهو يخرج لمواجهة حتا، أحد أفضل الفرق في الاستحواذ على الكرة في الجولات الأربع السابقة، حتى أمام العين في الجولة الماضية رغم خساراته، وأمام شباب الأهلي أيضاً خسر بالثلاثة، لكنه كان الأفضل والأكثر استحواذاً، وينقصه إنهاء الهجمات بفاعلية وتركيز شديد، وأتوقع أن يكون من ضمن فرق الوسط بسهولة، ما يعني صعوبة مهمة الشارقة في الجولة الخامسة».

وأوضح ياسر سالم أن هذا الأسبوع قد يشهد إقالة جديدة في دورينا بعد أن وصل العدد إلى خمسة مدربين، إضافة إلى مواجهات متكافئة بين عدد من فرق دورينا ستجمع بني ياس وخورفكان، وعجمان والوحدة في مباراة قوية، خصوصاً لفريق العنابي الذي لا يبحث سوى عن تحقيق النقاط الثلاث من أجل حفظ ماء الوجه، بعدما فقد ست نقاط حتى الآن من الخسارة في آخر جولتين.

الجولة الخامسة

الخميس:

عجمان - الوحدة 18:15

حتا - الشارقة 21:00

الجمعة:

الفجيرة - العين 18:15

بني ياس - خورفكان 18:15

النصر - شباب الأهلي 21:00

الأحد:

الظفرة - الوصل 18:15

الجزيرة - كلباء 21:00

استهل المدرب الكرواتي الجديد، كرونسلاف، مشواره مع النصر بفوز ثمين بالثلاثة على العنابي في الجولة الرابعة.



شباب الأهلي والشارقة، الفريقان الوحيدان اللذان لم ينهزما حتى الآن في الدوري.