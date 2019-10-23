«هاتريك» لإيغور في «نجم الأسبوع»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصل نجم الشارقة، البرازيلي إيغور كورنادو، إبهاره للجميع بأدائه المتميز وقيادته لـ«الملك» لتعزيز صدارة دوري الخليج العربي بالعلامة الكاملة، بعد مرور أربع جولات من المسابقة، حيث احتكر إيغور لقب «نجم الأسبوع» في استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية الرياضية، للجولة الثالثة على التوالي.

وكان إيغور حاسماً كعادته في الجولة الماضية، حيث سجّل هدفين وصنع آخر في الخماسية التي فاز بها الشارقة على مضيفه الوصل. وحصل كورنادو على 53.6% من الأصوات، ليتصدر بها ترتيب أفضل اللاعبين في الجولة الرابعة، ضمن الاستفتاء الذي تجريه «سبورت فور أوول» على منصة «إنستغرام»، وشهد مشاركة أكثر من 1600 متابع من الجماهير والفنيين والإعلاميين الرياضيين.

وتم تحديد النتائج بناء «على تصويت الجماهير بـ 60%، بينما ذهبت نسبة 40% لقائمة الخبراء الفنيين والإعلاميين الرياضيين».

وأصبح صوت كل فرد من الخبراء يعادل 2% من إجمالي التصويت، للحد من التعاطف الجماهيري للاعبي أنديتهم، التي غالباً ما كانت تعطي الأفضلية لبعض اللاعبين على حساب آخرين أكثر استحقاقاً.

ونال قفاز الإجادة حارس الشارقة، عادل الحوسني، ليقتنص جائزة «نجم الأسبوع» للمرة الثانية هذا الموسم بنسبة 36.8%.

أما جائزة أفضل حكم، فحسمها الدولي، محمد عبدالله، بـ 55%، بعد أدائه المتميز في إدارة مباراة الوصل والشارقة. وحلّ ثانيا عمار الجنيبي بـ 24% عن مباراة الوحدة والنصر، وجاء المساعد الأول في قمة الوصل والشارقة، حسن المهري، ثالثاً بـ20.6%.

وقال منظمو الجائزة أن مركز هانوفر الطبي للأسنان في الشارقة، أحد رعاة الجائزة، يخصص ثماني قسائم «هوليوود سمايل» لنجوم الجولات، تبلغ قيمة الواحدة 15 ألف درهم، وذلك لنجوم الجولات ممن تنطبق عليهم الشروط، حيث يتم إهداء القسيمة للاعبين المتوجين بالجائزة لمرتين متتاليتين أو 3 مرات منفصلة.

وحصل على أول قسيمة إيغور، بعد أن حقق لقب نجومية الجولة الماضية للمرة الثانية على التوالي. وتقدم شركة «إيكا سبورت»، لصاحبها عيسى الخاجة، كأس «سبورت فور أوول» في كل جولة. كما يتحصل «نجم الأسبوع» على صورة تعبيرية خاصة بريشة فنان الكاريكاتير السعودي، هاني الحيد.

60 %

من الأصوات في الجائزة مخصصة للجماهير، بينما تذهب نسبة 40% لقائمة الخبراء الفنيين والإعلاميين.

3

مرات على التوالي فاز إيغور بالجائزة في آخر ثلاث جولات.