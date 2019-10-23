معاقبة خورفكان وبني ياس بالغرامة 10 آلاف درهم لكل نادٍ

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، معاقبة نادي خورفكان وبني ياس 10 آلاف درهم لكل ناد. وعوقب خورفكان بسبب غياب طبيب فريق الرديف عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الجزيرة في دوري تحت 21 سنة، وهي المرة الثالثة التي يغيب فيها الطبيب عن مرافقة خورفكان في المباريات، رغم أن اللوائح تنص على أهمية مرافقة طبيب للفريق في أي مباراة، حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وأكد نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي، المستشار حمدان رشود الزيودي، أن «لجنة الانضباط وجهت كذلك للنادي إنذاراً بسبب تكرار المخالفة. وقال في تصريحات صحافية: غرمت اللجنة أيضاً نادي بني ياس 10 آلاف درهم، لتلفظ عدد من جماهيره بألفاظ غير لائقة تجاه جمهور عجمان، خلال مباراتهما بدوري تحت 16 سنة، وعاقبت أيضاً لاعب عجمان زايد إمام بالإيقاف ثلاث مباريات، وتغريمه 1500 درهم لقيامه بحركات فاضحة تجاه جمهور بني ياس، وتم أيضاً إيقاف لاعب الوحدة تحت 16 سنة، خليفة محمد، مباراتين وتغريمه 1000 درهم، لتلفظه بألفاظ غير لائقة تجاه حكم مباراة فريقه مع النصر».

وأشار الزيودي إلى أن الاجتماع خلا من أي عقوبات بحق فرق دوري الخليج العربي، وكذلك أندية الدرجة الأولى، كون أنه لم ترفع أي تقارير إلى اللجنة بوجود مخالفات من قبل أندية المحترفين والهواة.