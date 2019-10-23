طبيب العين: محمد جمال أكمل برنامجه التأهيلي وجاهز للعب

المصدر: العين - الإمارات اليوم

تلقى مدرب العين، الكرواتي إيفان ليكو، دفعة معنوية كبيرة بعد حصوله على الضوء الأخضر بجاهزية لاعب المحور محمد جمال، للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الفجيرة ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وهو ما يمكنه أن يعوض غياب لاعب الوسط أحمد برمان الذي يعاني إصابة تعرض لها خلال مشاركته الدولية مع المنتخب الوطني.

وأوضح طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، الكرواتي جوريكا راكيتش، أن اللاعب محمد جمال انخرط في التدريبات الجماعية بعد أن اجتاز برنامج التأهيل الخاص بالإصابة التي كان قد تعرض لها في الكاحل، وقال للموقع الرسمي لنادي العين: «محمد جمال بذل جهداً كبيراً خلال فترة التأهيل وعمل بقوة ورغبة وجدية حتى وصل إلى درجة الجاهزية المطلوبة، ونتمنى له التوفيق إلى جانب زملائه بالفريق».

وستشهد مواجهة الفجيرة المقررة يوم الجمعة المقبل على ملعب الأخير الظهور الأول للاعب المنتقل خلال فترة التعاقدات الصيفية لصفوف العين في صفقة انتقال حر قادماً من الجزيرة، وكان الجهاز الطبي للفريق خصص برنامجاً تأهيلياً متكاملاً للاعب للتعافي من آثار العملية الجراحية التي خضع لها بداية العام الجاري بعد كسر في عظم شظية الساق.

وأشار طبيب الفريق إلى أن المدافع محمد فايز عاد هو الآخر للتدريبات، وقال: «فايز أكمل مرحلتي العلاج والتأهيل قبل أيام، لكنه كان قد تعرض لوعكة صحية خفيفة خلال الفترة الماضية، وحالياً عاد لتعزيز صفوف الفريق والدفاع مع زملائه عن شعار العين خلال الاستحقاقات المقبلة».

وحول موقف اللاعب الجزائري، عبدالرحمن مزيان، الذي خضع الأسبوع الماضي لعملية جراحية، قال: «مزيان استهل فعلياً مرحلة التأهيل بعد العملية التي أجراها أخيراً لتنظيف غضروف الركبة، وبدأ في الركض في الصالة الرياضية، وسنتابع وضع اللاعب خلال المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار الخاص بموعد مشاركته في التدريبات الجماعية».

وتعليقاً على استمرار غياب صانع الألعاب، الدولي ريان يسلم، منذ فترة طويلة، قال الدكتور جوريكا: «ريان كان قد تعرض لإصابة في ركبة القدم اليسرى أبعدته فترة طويلة وأجرى أخيراً برنامجاً تأهيلياً خاصاً في البرتغال، والتقارير التي وصلتنا من لشبونة كانت مطمئنة، لكن من المبكر حالياً تحديد موعد عودته لتدريبات الفريق الجماعية، الأمر الذي سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة بعد الوقوف على مدى جاهزيته».

غياب برمان ومعروف وخلفان

استأنف العين تدريباته، مساء أول من أمس، تحت قيادة مدربه الكرواتي على استاد خليفة بن زايد، استعداداً لمواجهة الفجيرة ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل. وشهدت التدريبات غياب الثلاثي أحمد برمان وجمال معروف ومحمد خلفان بداعي الإصابة، وطبق المدرب خلال الحصة التدريبية بعض الجمل التكتيكية في وسط الملعب.