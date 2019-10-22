العنبري: خماسية الوصل لن تصيب لاعبي الشارقة بالثقة الزائدة

المصدر: منصور السندي-الشارقة

استبعد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أن يكون الفوز الكبير الذي حققه الفريق على الوصل بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، سببا في إصابة لاعبي الفريق بالثقة الزائدة وذلك قبل مباراة الفريق المرتقبة بعد غد الخميس أمام حتا ضمن الجولة الخامسة للدوري، مؤكدا أن المباراة أمام حتا لن تكون سهلة كون أن الأخير ظل يقدم مستوى جيد خصوصا خلال مباراتيه الأخيرتين أمام العين واتحاد كلباء.

وقال العنبري ردا على سؤال عما إذا الجهاز الفني سيقوم بعملية علاج نفسي للاعبين تفاديا للعب بأريحية او ثقة زائدة بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على الوصل" لا أتمنى ذلك لكننا في ذات الوقت سنعمل على هذا الجانب ولدينا لاعبين عندهم خبرة في هذا الجانب واللاعبون يدركون أنه ليست هناك مباراة سهلة في الدوري سواء على ملعبنا أم خارجه".

وأشار العنبري الى أن لاعبي الشارقة يدركون أهمية المباراة أمام حتا، لافتا الى نتائج المباريات أحيانا تكون غير متوقعة.

وحقق الشارقة فوزا تاريخيا على الوصل في ملعبه بزعبيل في الجولة الماضية للدوري بخمسة أهداف مقابل هدف منفردا بصدارة الدوري بعدما رفع رصيده الى 12 نقطة.

وأضاف العنبري خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر النادي في الشارقة " استعدادات الشارقة جيدة للمباراة رغم قصر فترة الإعداد وسيخوض الفريق مباراته أمام حتا وهو كامل العدد باستثناء استمرار غياب اللاعبين سيف راشد بداعي الإصابة وماجد سرور بسبب الإيقاف".