الالتحاق بفريق سيدات العين مفتوح لكل الجنسيات.. وهذه هي الشروط

المصدر: معاذ كمبال- العين

يحتضن استاد طحنون بن محمد بـ"القطارة" في مدينة العين في الساعة الثامنة والربع من مساء يوم "الثلاثاء" حصة تدريبة لاختبار عدد من اللاعبات لتكوين الفريق الأول للسيدات.

وكانت شركة نادي العين للألعاب الرياضية أدرجت كرة القدم النسائية ضمن انشطته وفق مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وحدد مصدر لـ"الإمارات اليوم" الشروط المطلوب للالتحاق بالفريق الأول للسيدات إذ يجب أن يكون عمر اللاعبة 18 عاماً فما فوق على أن تحضر إلى ملعب التدريبات رفقة ولي أمرها مرتدية ملابس رياضية بالكاملة للخضوع للاختبارات بواسطة مدربة الفريق وأن باب الانضمام للفريق مفتوح أمام جميع الجنسيات.

وتقام التدريبات يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع لمدة ساعة واحدة تنطلق في الساعة الثامنة والربع مساءاً ولا يسمح بدخول الرجال إلى مكان التدريبات من أجل منح الخصوصية المطلوبة اللاعبات.

وتسعى إدارة نادي العين للألعاب الرياضية لتكوين فريق نسائي خلال الفترة الحالية للمشاركة في البطولة المقرر بدايتها في شهر نوفمبر المقبل.