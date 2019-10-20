المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

انتقاد

انتقد رئيس شركة كرة القدم في أحد أندية دوري الخليج العربي، مشجعاً وجه انتقادات حادة له، من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، موضحاً أن هذه النوعية من المشجعين تفتقد إلى اللباقة والأدب في الحديث.

حوافز

رصدت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي حوافز مالية كبيرة للاعبين والجهاز الفني في حال تحقيق إنجاز جديد خلال الموسم الكروي الحالي، علماً أن إدارة النادي المعني ظلت تعمل خلال الفترة الماضية على توفير الأجواء الملائمة لتحقيق النجاحات المطلوبة.

فيفياني

أكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري الخليج العربي طلب من مدرب اتحاد كلباء السابق، الإيطالي فابيو فيفياني، متابعة فريق الكرة بالنادي، لرغبته في التعاقد معه في حال إقالة المدرب الحالي، الذي لم يحقق نتائج طيبة مع الفريق.