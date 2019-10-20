كرونسلاف يكتشف نقطة ضعف الوحدة في 45 دقيقة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نجح فريق النصر في تحقيق أول فوز له بدوري الخليج العربي على حساب الوحدة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، في استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، ليعود العميد بفوز كبير ومهم رفع به رصيده إلى أربع نقاط، فيما تجمد رصيد الوحدة عند ثلاث نقاط، ويعود الفضل في فوز النصر للمدرب الكرواتي الجديد، كرونسلاف، الذي نجح في قراءة فريق الوحدة خلال أول 45 دقيقة، وعرف كيف يستغل نقطة ضعف الوحدة، المتمثلة في الكرات العرضية والتغطية خلف المدافعين، ليحول الفريق تأخره في الشوط الأول إلى فوز بالثلاثة في الشوط الثاني.

وتقدم الوحدة في الشوط الأول من ركلة جزاء عن طريق كارلوس لوبيز، في الدقيقة 37، وهو الهدف الوحيد الذي سجل في الشوط الأول الذي خرج ضعيفاً فنياً، وفي الشوط الثاني نجح النصر في تحويل تأخره إلى فوز، إذ نجح المهاجم الإسباني نيغريدو في تسجيل هدفين بالطريقة نفسها، عن طريق عرضية اللاعب الهولندي كواس، لتجد رأسية المهاجم الإسباني الذي عاد للتهديف بعد غياب عن أول ثلاث جولات لم يصل فيها إلى الشباك، وأنهى حبيب الفردان آمال الوحدة في العودة بإحراز الهدف الثالث وبصناعة من كواس أيضاً، في الدقيقة 89 من انفراد بالمرمى من منتصف الملعب.

ونجح المدرب الكرواتي كرونسلاف في قراءة نقطة ضعف فريق الوحدة بالشوط الأول، والمتمثلة في الكرات العرضية والتغطية خلف دفاع الوحدة وعدم التمركز الصحيح، وظهر ذلك من أول كرة عرضية في الشوط الثاني عن طريق كواس، استفاد منها لاعب النصر نيغريدو، وأحرز هدف التعادل، وكرر العميد الجملة الفنية نفسها مرة أخرى في الدقيقة 75، وبتغيير ذكي من المدرب الكرواتي كورنسلاف، إذ دفع باللاعب حبيب الفردان، ليعود بهجمة مرتدة في الدقيقة 89، خلف دفاع الوحدة المتقدم، ويحرز الهدف الثالث.

والشوط الأول لم يصل إلى المستوى الفني المطلوب وكان الوحدة أفضل فنياً وبدنياً، وسيطر على وسط الملعب، بفضل مجهود المخضرم إسماعيل مطر، الذي تفوق على لاعبي النصر: البرتغالي يوزي، والتشيلي بافيز، في خلق الفرص وكثرة اللمسات وصناعة الفرص، لينجح أصحاب السعادة في التقدم بهدف من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء النصر كثيراً، واستغل أخطاء خط دفاع الوحدة الكثيرة، وكان العنابي استقبل خمسة أهداف في الجولات الثلاث الأولى، قبل أن يتلقى ثلاثة أهداف جديدة أمام العميد، لتؤكد هذه الأهداف ضعف دفاع الوحدة بشكل كبير، خصوصاً في التعامل مع الكرات العرضية، أو التغطية من العمق خلف المدافعين.

الفوز أعاد الحياة إلى النصر بعد ثلاث جولات لم ينجح خلالها في تحقيق أي فوز، خصوصاً أنه سيقابل في الجولة المقبلة شباب الأهلي، والفوز على الوحدة سيجعل الفريق يستعد لهذه المباراة بشكل أفضل، وفي المقابل دخل الوحدة في دوامة النتائج السلبية، بعدما تلقى ثلاث هزائم في الدوري حتى الآن.

جرأة مدرب

وصل مدربا الوحدة الإسباني مانويل خمينيز، والنصر الكرواتي كرونسلاف، إلى الإمارات، وتوليا قيادة الفريقين في الوقت نفسه تقريباً، وهو قبل المباراة بـ72 ساعة، ورغم ذلك لم يمنع ضيق الوقت المدرب الكرواتي كرونسلاف من الوجود مع الفريق داخل الملعب، ونقل له حماسته وروحه القتالية، وفي المقابل اكتفى مدرب الوحدة، الإسباني مانويل خمينيز، بمشاهدة المباراة من قاعة كبار الزوار، ليبدأ مهمته من الجولة المقبلة.

الأهداف

الوحدة:

كارلوس لوبيز.

النصر:

نيغريدو (هدفان)، حبيب الفردان.