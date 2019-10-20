الهلالي: الظفرة جدّد عقد بيدرو بهدف الاستثمار في اللاعب

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال مشرف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الظفرة، سالم حسن الهلالي، إن الفريق تغلب على ظروف صعبة، خصوصاً اللعب منقوصاً، واستطاع رغم ذلك تحقيق الفوز في مواجهة عجمان، مساء أول من أمس، بهدف لصفر، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

وكشف أن النتائج الجيدة التي حققها الظفرة، في بداية الموسم الحالي، تعود إلى أن الاستقرار على مستوى الجهاز الفني أسهم في تحقيق الانسجام والتفاهم المطلوب بين اللاعبين.

وأكد أيضاً أن خطوة النادي في تجديد عقد نجم الفريق، المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، بهدف الاستثمار في اللاعب، على طريقة تعامل النادي مع اللاعبين السابقين، السنغالي ماكيتي ديوب، والسوري عمر خريبين.

وأوضح خلال حديثه لقناة «دبي الرياضية»: «خطوة تجديد عقد جواو بيدرو استثمارية في المقام الأول، فمنذ المعسكر الخارجي بدأ الحديث عن أهمية تمديد عقد هذا اللاعب بعد أن ظهر بمستوى جيد، والاتفاق بين أعضاء المجلس كان أن تتم مشاهدة اللاعب في مباريات الجولتين الأولى والثانية للدوري، وبعدها تأتي الخطوة، وهذا ما حدث بعد أن تألق اللاعب».

وتابع: «بيدرو قدّم مستويات جيدة مع فريقه الفتح السعودي، وكان أحد النجوم في عام 2017، لكن الإصابة التي تعرض لها في العام التالي أثرت فيه بشكل واضح، وقد استعاد حالياً مستواه، وهو ما ظهر في الجولات الماضية، لذلك فضلت إدارة النادي تجديد عقد اللاعب لفترة طويلة، حتى تتم الاستفادة منه استثمارياً على طريقة السنغالي ماكيتي ديوب والسوري عمر خريبين».

في جانب آخر، عانى الظفرة مبكراً بسبب طرد الحكم، عبدالله العاجل، للمهاجم جواو بيدرو، بالبطاقة الحمراء منذ الدقيقة 30، بسبب تدخل عنيف بحق لاعب عجمان، المالي حامد دومبيا، ورغم ذلك استطاع الظفرة أن ينتزع فوزاً صعباً في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة، بعد أن كانت في طريقها للتعادل السلبي، حيث خطف المدافع، محمد سيف، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية رفعت رصيدهم إلى سبع نقاط بالتساوي مع عجمان.

وأكد الهلالي: «مرّ الظفرة بظروف صعبة في اللقاء، بعد أن لعب ساعة كاملة بـ10 لاعبين، عقب طرد بيدرو على خلفية التدخل ضد لاعب عجمان دومبيا»، مشيراً إلى أنه في مثل هذه المباريات لا يهم الأداء كثيراً بقدر الحصول على النقاط الثلاث، وأن الانتصارات تخفف الضغط عن اللاعبين».

وأوضح: «حصلنا على نقاط المباراة كاملة، رغم أن الأداء لم يكن جيداً، لكن في الأخير حققنا الأهم، الجميع داخل النادي يعمل بشكل جماعي ويبذل مجهوداً مضاعفاً، في الموسم الماضي وتحديداً بعد وصول الدوري للجولة الرابعة، كنا من دون إي نقطة، لكن في الموسم الحالي الوضع مختلف، فلدينا حالياً سبع نقاط، وهذا بالتأكيد أمر إيجابي».

وقال إن تألق الظفرة الأخير يعود إلى الاستقرار، وأكد أن التعاقدات التي تم أبرمها، خلال فترة الانتقالات الصيفية، شكلت إضافة للفريق، موضحاً: استطاع اللاعبون تنفيذ أسلوب المدرب الصربي رازوفيتش بشكل جيد. وشدد على أن المهم في النهاية هو تحقيق النقاط الثلاث.

الظفرة جدد عقد المهاجم البرازيلي بيدرو بهدف الاستثمار فيه على طريقة نجميه السابقين ماكيتي ديوب وعمر خريبين.

7

نقاط حتى الآن لكل من فريقَي الظفرة وعجمان، بعد مرور أربع جولات من الدوري.