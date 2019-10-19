«سيف الظفرة» يجرح عجمان في الوقت القاتل

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قاد المدافع محمد سيف فريقه الظفرة لتحقيق فوز ثمين على ضيفه عجمان بهدف دون ردّ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم في لقاء خاضه فريقه بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 30، بعد حصول زميله مهاجم الفريق جواو بيدرو على البطاقة الحمراء ليقود فريقه للنقطة السابعة، بينما تجمدت نقاط عجمان عند ست نقاط.

وردّ سيف على إدارة ناديه التي جددت عقده قبل يومين حتى عام 2023 بأحسن ما يكون، فحينما كانت المباراة في طريقها للتعادل تخلى عن أدواره كمدافع وتقمص وظيفة المهاجم المطرود جواو بيدرو وخطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86، بعد متابعة تسديدة زميله سهيل المنصوري ليضع الكرة في شباك الحارس علي الحوسني.

وأنهى الهدف الذي سجله محمد سيف أطول فترة لفريقه لم يحقق فيها الفوز على فريق عجمان ضمن دوري الخليج العربي، إذ يعود آخر فوز لـ«فارس الظفرة» لموسم 2013-2014 حينما حقق الفريق الانتصار بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ14، ومن وقتها لم يتذوق طعم الحصول على النقاط الثلاث في ثماني مباريات متتالية.

وأكد محمد سيف عقب نهاية المباراة أن تسجيله لهدف اللقاء جاء تتويجاً لجهود كل زملائه في الملعب، الذين قدموا كل ما لديهم على الرغم من النقص العددي في صفوفهم، وقال في تصريحات صحافية: «الفريق هو من حصل على النقاط الثلاث وليس محمد سيف، نحن جميعنا يد واحدة سواء من اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري، الكل يعمل لخدمة الفريق».

وبالعودة للمباراة، فقد بدأ الظفرة اللقاء مهاجماً منذ الدقائق الأولى ورمى بثقله هجومياً، وهو ما خلف فراغات في خط دفاعه بشكل واضح استغلها الضيوف أكثر من مرة من خلال اعتمادهم على الإرسال الطويل لتشكيل الخطورة على مرمى الحارس خالد السناني، لكن الأخير تألق أكثر من مرة في التصدي للهجمات.

ومع مرور الوقت هدأ إيقاع اللعب قليلاً وانحصرت الكرة في وسط الملعب وقلت الخطورة على مرمى الفريقين بشكل واضح، على الرغم من المناورات من وقت لآخر التي كان أكثرها لفريق عجمان الذي استطاع أن يقود هجمات منظمة بفضل تقارب صفوف لاعبيه في وسط الملعب بعكس الظفرة الذي افتقد للسيطرة على الكرة.

وشهدت الدقيقة 28 تعرض لاعب فريق عجمان، المالي حامد دومبيا لإصابة خطرة بعد تدخل من مهاجم فريق الظفرة، البرازيلي جواو بيدرو، وأوضحت الإعادة التلفزيونية حجم خطورة الإصابة، ما استدعى حكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء المباشرة للاعب البرازيلي، فيما غادر المالي دومبيا أرضية الملعب محمولاً.

وأظهر لاعبو فريق الظفرة ثباتاً تكتيكياً منقطع النظير خلال بقية أوقات المباراة وهو ما ظهر واضحاً في عدم تأثرهم نهائياً بالنقص العددي، رغم اكمالهم المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 30، إذ إن المدرب الصربي فواك رازوفيتش أجرى تبديلاً بعد البطاقة الحمراء بدخول لاعب المحور داوود توريه، بدلاً من صانع الألعاب ميخائيل روشوفيل.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة في طريقها للنهاية بالتعادل السلبي خطف المدافع مع سيف هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 86 بعد متابعة لتسديدة زميله البديل سهيل المنصوري، وخطف سيف الكرة من أمام الحارس علي الحوسني ووضعها في الشباك بكل هدوء، مسجلاً الهدف الوحيد الذي انتهت عليه المواجهة.