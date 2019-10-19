أروابارينا يأمل الابتعاد عن «دائرة الشك» في مباراة بني ياس

المصدر: أحمد طارق - دبي

يرغب المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، في الحفاظ على ثقة جمهور شباب الأهلي، عندما يلتقي «فرسان دبي» مع بني ياس في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، الساعة 6:30 على استاد راشد في نادي شباب الأهلي بدبي، إذ يخوض صاحب الأرض المباراة بهدف تحقيق الفوز، خصوصاً أن أي تعثر جديد قد يضع المدرب في «دائرة الشك» حول مستقبله مع الفريق.

ورغم أن شباب الأهلي بدأ الموسم بشكل جيد بتصدره المجموعة الأولى بكأس الخليج العربي، بالتعادل مع العين، ثم الفوز على الجزيرة والنصر، لكن «فرسان دبي» تعثر بالخسارة للمرة الأولى هذا الموسم بهزيمته أمام الظفرة، ليتراجع إلى المركز الثالث، بينما بدأ الفريق بطولة الدوري بالفوز على حتا ثم الفجيرة، وتعادل في الجولة الثالثة خارج أرضه مع الجزيرة، وتراجع للمركز الثاني برصيد سبع نقاط.

ونال أروابارينا انتقادات من جمهور شباب الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تراجع مستوى الفريق بآخر مباراتين، بينما لم يظهر حتى الآن اللاعبون الأجانب بالمستوى المنتظر منهم، خصوصاً الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، إلى جانب عدم ثبات مستوى المولدوفي لوفانور هنريكي، رغم الجهد الكبير الذي يبذله، والأمر نفسه بالنسبة للبرازيلي ليوناردو دي سوزا، الذي لم يظهر بالشكل الذي ظهر به مع الوحدة الموسم الماضي، أما السويسري ديفيد مارياني، فيعد أفضل اللاعبين الأجانب حتى الآن، لكنه يفتقد الدقة أمام المرمى، والأمر نفسه بالنسبة لعدم إجادته صناعة اللعب، وهو ما يحتاجه «فرسان دبي».

ويراهن المدرب الأرجنتيني على تألق محمد جمعة (بيليه)، الذي يعد مفاجأة الموسم حتى الآن في شباب الأهلي، بعدما أحرز ستة أهداف مع الفريق (أربعة أهداف بكأس الخليج العربي، وهدفان بالدوري)، ويعد أحمد خليل لغزاً محيراً للآن، بعدما تألق الموسم الماضي، قبل أن يتراجع مع بداية الموسم الحالي.

من جهته، يخوض بني ياس اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزه الأول في الدوري، بتغلبه على الوحدة في مباراة مثيرة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليرفع «السماوي» رصيده إلى خمس نقاط، بعدما كان قد تعادل في الجولة الأولى مع عجمان، ومع الظفرة في الجولة الثانية.

ويأمل «السماوي» أن يحصل على نقطة واحدة على الأقل، أو أن يحقق مفاجأة، على غرار ما فعله الموسم الماضي، عندما فاز على شباب الأهلي في لقاء الذهاب في الدوري بثلاثة أهداف دون رد، بينما يسعى «فرسان دبي» إلى تكرار تفوقه في آخر مباراة جمعت الفريقين، عندما فاز شباب الأهلي في لقاء الإياب في الدوري بأربعة أهداف مقابل هدف.