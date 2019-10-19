اكتمال عقد نصف نهائي السلة والطائرة في دورة الشيخة هند

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

بلغت فرق هيئة الطرق والمواصلات، وطيران الإمارات، والنيابة العامة، وشرطة دبي، نصف نهائي الكرة الطائرة المقامة ضمن النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات».

ونجح فريق النيابة العامة في التغلب على فريق طيران الإمارات بنتيجة 3/‏‏2، بعد مباراة ماراثونية انتظرت الشوط الفاصل لتحديد هوية الفائز، إذ جاءت نتائج الأشواط 25/‏‏20، و25/‏‏22، و15/‏‏25، 25/‏‏27، و15/‏‏13، ليتأهل الفريقان معاً للدور نصف النهائي. بينما تغلب فريق هيئة الطرق على فريق بلدية دبي 3/‏‏1، إذ جاءت نتائج الأشواط 18/‏‏25، و25/‏‏22، و25/‏‏12، 25/‏‏15.

ومن المقرر أن يلتقي الاثنين هيئة الطرق والمواصلات مع طيران الإمارات، والنيابة العامة مع شرطة دبي، لتحديد هوية طرفي المباراة النهائية للطائرة. وفي السلة اكتمل عقد نصف النهائي، حيث يلتقي غداً، النيابة العامة مع شرطة دبي، وبلدية دبي مع هيئة الطرق.