السويدي: منتخباتنا جاهزة للدورة الخليجية لرياضة المرأة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، نورة السويدي، أن فرق ومنتخبات الإمارات جاهزة للمشاركة في الدورة الخليجية الرياضية السادسة لرياضة المرأة، التي تقام في ضيافة الكويت خلال الفترة من 20 إلى 30 الجاري. وأشارت رئيسة وفد الإمارات في الدورة إلى أن التحضيرات تمت في ظل روح معنوية وجاهزية بدنية وفنية عالية.

وجاء ذلك خلال وقوفها على جاهزية الفرق والمنتخبات الإماراتية، أول من أمس، خلال حفل الاستقبال الذي تم في مقر الاتحاد بأبوظبي، وسط مشاركة كبيرة من مختلف القيادات الرياضية ولاعبات من مختلف الألعاب التي ستمثل الإمارات في الدورة الخليجية. وتشارك الإمارات في المنافسات الخليجية بوفد يضم 180 فرداً، منهم 137 لاعبة يشاركن في تسع ألعاب.