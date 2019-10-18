محمد سيف يقود الظفرة لفوز تاريخي على عجمان

المصدر: معاذ كمبال- العين

قاد المدافع محمد سيف فريقه الظفرة لتحقيق فوز ثمين على ضيفه عجمان بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وسجل سيف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86 ليقود فريقه للنقطة السابعة بينما تجمدت نقاط عجمان عند 6.

وخاض الظفرة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد حصول زميله مهاجم الفريق جواو بيدرو على البطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف مع مدافع فريق عجمان، المالي حامد دومبيا.

وأنهى الهدف الذي سجله محمد سيف أطول فترة لفريقه لم يحقق فيها الفوز على فريق عجمان ضمن دوري الخليج العربي.

ويعود اخر فوز لـ"فارس الظفرة" لموسم 2013/2014 حينما حقق الفريق الانتصار بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الرابعة عشر، ومن وقتها لم يتذوق طعم الحصول على النقاط الثلاث في 8 مباريات متتالية.