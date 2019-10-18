الظفرة يستقبل عجمان بمعنويات تجديد العقود

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

تتجه الأنظار الساعة السادسة والنصف مساء اليوم صوب استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة الذي يحتضن مواجهة الظفرة وضيفه عجمان ضمن افتتاح الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، وهي المباراة التي يخوضها أصحاب الأرض بمعنويات عالية، خصوصاً بعد بداية إدارة النادي في تجديد عقود اللاعبين من خلال تمديد عقود أربعة لاعبين دفعة واحدة.

وكانت إدارة النادي أعلنت أول من أمس، وبصورة مفاجئة، تجديد عقود الرباعي محمد سيف، إبراهيم سعيد، خالد بطي، والوافد الجديد البرازيلي جواو بيدرو، حتى 2023، وذلك من أجل غلق الباب أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدماتهم مع اقتراب دخول بعضهم الشهور الأخيرة في عقودهم.

وتمنح خطوة التجديد، التي بدأتها إدارة الظفرة، اللاعبين الاستقرار، خصوصاً أن الفريق بدأ الموسم بطريقة جيدة عكس المواسم السابقة، إذ يحتل المركز الثامن بأربع نقاط، كما أنه يتصدر في كأس الخليج العربي برصيد سبع نقاط بفوزه أخيراً على شباب الأهلي بداية الأسبوع الجاري. وقال مدرب الفريق، الصربي رازوفيتش، في تصريحات صحافية إن النتائج التي حققها الفريق ساعدت في رفع الروح المعنوية للاعبين، وقال: «هذا سيمنح اللاعبين دافعاً كبيراً لمواصلة تقديم الأداء الجيد».

في المقابل، يبحث عجمان، الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب بسبع نقاط عن تحقيق المفاجأة بالفوز على أصحاب الأرض من أجل الجلوس على صدارة الترتيب ولو بصورة مؤقتة، حيث يتخلف بنقطتين عن الشارقة المتصدر حالياً، ويتساوى مع شباب الأهلي بالنقاط ويتخلف عنه بفارق الأهداف.

من جانبه، قال مهاجم الظفرة، البرازيلي دييغو جارديل، إن مواجهة عجمان لن تكون سهلة على الاطلاق، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أنها مباراة مثل غيرها، وأن هدفهم الأول والأخير هو الفوز.

الشحي: هدفنا النقطة العاشرة

قال لاعب عجمان، محمد الشحي، إن الهدف الوحيد للبرتقالي من مباراة الظفرة هو الفوز، مشيراً في تصريحات صحافية: «هدفنا النقطة العاشرة». وأكد أنهم في أفضل حالة معنوية بعد وصولهم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب العام. وقال إن «حالة الانسجام وارتفاع مستوى لاعبي الفريق يجعلهم على ثقة بتحقيق النتيجة التي يصبون إليها». سيد مصطفى - دبي

الغيابات

الظفرة: عبدالرحمن يوسف وإبراهيم سعيد.

عجمان: حسن زهران.

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