النصر يتعاقد مع المدرب الكرواتي يورتشيتس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعاقد نادي النصر مع المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفاً للبرازيلي كايو، الذي تمت إقالته عقب نهاية الجولة الثانية من البطولة، وسيحل بديلاً للمدرب المؤقت الهولندي فيرسلاين، الذي قاد الفريق خلال مباراتي الظفرة في دوري الخليج العربي، والعين في كأس الخليج العربي، وتعرض للخسارة في المباراتين.

وقاد المدرب الكرواتي كرونسلاف فريق بني ياس الموسم الماضي، وقدم معه مباريات قوية، وحافظ على سجله خالياً من الهزائم حتى الجولة 20، التي لاقى فيها الفريق الخسارة أمام الشارقة، لكن لم يصل المدرب في نهاية الموسم إلى اتفاق مع النادي ليتم عدم تجديد تعاقده، والمدرب الكرواتي أمام مهمة صعبة في إعادة ترميم الفريق الذي خسر ثماني نقاط في أول ثلاث جولات، إذ يسعى إلى إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات.

وأكد رئيس شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، لـ«الإمارات اليوم»، أن المدرب تم التعاقد معه عن قناعة كبيرة، لما قدمه في مشواره السابق، كما كان هناك أكثر من مدرب ضمن قائمة الترشيحات، لكن استقرت شركة الكرة على المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتس.