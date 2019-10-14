ريجيكامب: لا أخشى الإقالة من تدريب الوصل

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أنه لا يخشى الإقالة من تدريب الوصل في أعقاب النتائج المتواضعة للفريق التي كان آخرها الخسارة الكبيرة أمام الشارقة، أول من أمس، بأربعة أهداف نظيفة ضمن مباريات كأس الخليج العربي، مشيراً الى أنه لا يفكر في هذه الأمور، مشدداً على أنه يسعى لتجهيز فريقه بشكل أفضل لمواجهة الشارقة مجدداً يوم 19 الجاري في دوري الخليج العربي، واصفاً المباراة المقبلة بين الفريقين بأنها ستكون مختلفة، كونها أمام فريق قوي.

وقال ريجيكامب خلال مؤتمر صحافي: «لا أشعر بالخوف من الإقالة، ونسعى للعمل أكثر لكي نقوم بتوصيل الشعور الإيجابي الى اللاعبين».

وأشار ريجيكامب الى أن مباراة الشارقة شهدت أخطاء كثيرة، وسيعمل الجهاز الفني على معالجتها.

وتعليقاً على الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الوصل أمام الشارقة، قال: «الشارقة نجح في تسجيل هدفين سهلين، وكان أفضل من الوصل».

ويحتل الوصل المركز قبل الأخير في ترتيب فرق دوري الخليج العربي برصيد نقطة واحدة فقط، كما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط فقط في كأس الخليج العربي، بعدما فاز في مباراة واحدة وخسر في مباراتين.

من جهته، أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري في مؤتمر صحافي أن لاعبي فريقه قدموا مردوداً إيجابياً جيداً أمام الوصل، مشيراً الى أنه كان لديهم الدافع لتقديم مردود جيد، معتبراً أن الفوز كان مهماً للفريق، واصفاً المباراة بانها فرصة جيدة بالنسبة للفريقين لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين والاستفادة منهم في المباريات المقبلة.

وقال: «كان هناك انضباط في الجانبين الدفاعي والهجومي، وأهنئ اللاعبين على المجهود الذي بذلوه خلال المباراة، وأتمنى أن تكون المرحلة المقبلة أفضل».

محمد خلفان: الشارقة بمن حضر

أكد لاعب الشارقة محمد خلفان أن اللاعبين الذين خاضوا لقاء الوصل لم يقصروا وقدموا مباراة جميلة، لافتاً الى أن الشارقة يلعب بمن حضر.

وأضاف محمد خلفان في تصريحات صحافية: «شاركت في هذه المباراة ضمن التشكيلة الأساسية، وقدمت مستوى جيداً وبمساعدة زملائي اللاعبين».