المصدر: الامارات اليوم - دبي

رسالة

أرسل اتحاد الكرة عبر حسابه في «تويتر» رسالة إلى جماهير الإمارات الموجودة في بانكوك للتنسيق مع الاتحاد التايلاندي حول تذاكر حضور مباراة المنتخب مع تايلاند غداً، وسيقوم الاتحاد بإعلام الجمهور حول آلية تسلّم التذاكر.

عشاء

كشف حارس الظفرة، خالد السناني، عن ذهابه مع لاعب شباب الأهلي أحمد العطاس لتناول العشاء في أحد المطاعم بدبي، عقب مباراتهما في كأس الخليج العربي رغم فوز الظفرة، إذ لعبا سوياً في الجزيرة.

حكم

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد الحكام اعتذر بشكل مفاجئ عن إدارة إحدى المباريات، علماً أنه كان أحد أبرز الحكام المرشحين لنيل الشارة الدولية في التحكيم، لكن تخطاه الاختيار، على الرغم من المستوى التحكيمي المتطور الذي ظهر به أخيراً.