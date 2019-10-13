انتصارات الفجيرة مع «بوقرة» لا تتوقف

المصدر: سيد مصطفى - الفجيرة

واصل الفجيرة تألقه تحت قيادة مدربه الشاب، الجزائري مجيد بوقرة، وعزز حظوظه في بلوغ الدور الثاني من كأس الخليج العربي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه، حتا، بهدف واحد دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس، لحساب المرحلة الرابعة من المجموعة الثانية للبطولة.

جاء الهدف الوحيد عن طريق البرازيلي، جوناثان بينيتيز، ليتقاسم الذئاب الصدارة مع الوحدة برصيد سبع نقاط وان بقي في المركز الثاني بفارق الأهداف، في حين لم تتغير وضعية حتا الذي يقبع في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وأظهر أصحاب الأرض جدية واضحة في الشوط الأول لحصد النقاط الثلاث، اذ فرض على حتا حصارا هجوميا كبير، ولاحت للاعبه جوناثان بينيتيز، فرصة إدراك التقدم، حينما تلقى تمريرة في مواجهة المرمى، لكن المدافع أحمد مال الله حول الكرة إلى ضربة ركنية.

وكانت الفرصة الأبرز للذئاب في هذا الشوط، حينما سنحت له ضربة ثابتة من مكان مثالي في مواجهة المرمى، لكن فيرناندو غبرائيل، سدد الكرة في الحائط البشري ليبعدها الدفاع بعد ذلك.

وعاد الفجيرة مجدداً ليُهدد مرمى حتا عبر اللاعب غبرائيل، الذي توغل وسط أربعة لاعبين، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن بالدقة المطلوبة لتضل الكرة طريقها إلى الشباك.

ونجح حامي عرين حتا، درويش محمد، في الحفاظ على نظافة شباكه، حينما حرم جوناثان بينيتيز، من التسجيل بعد أن راوغ اثنين من المدافعين لكنه سدد في المكان المتواجد فيه الحارس.

وتغيرت الأمور في شوط المباراة الثاني، بعد أن نجح جوناثان بينيتيز، في تسجيل أول أهدفه بقميص الفجيرة وهدف اللقاء الوحيد من خطأ دفاعي استثمره بشكل جيد وأودع الكرة على يسار الحارس.

ولم يتحرك حتا ساكنا بعد الهدف وظل على تواجده في المناطق الدفاعية ما أتاح الفرصة للذئاب للنشاط لتسجيل هدف أخر وكاد يتحقق له ذلك من شبه انفراد للاعبه ناصر خاطر، الذي سدد كرة بين يدي الحارس، ثم عاد القائم ليحرم الفجيرة من هدف أخر حينما أناب عن الحارس في التصدي لتسديدة غبرائيل.