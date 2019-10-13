فييرا: مستعد لوضع «لاصق» على الوشم احتراماً لمشاعر الجماهير

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

قال لاعب خط وسط عجمان، البرازيلي فاندر فييرا، إنه على استعداد لوضع «لاصق» على الوشم الموجود على رقبته، إذ كان ظهوره يمسّ بمشاعر الجماهير، أو يتعارض مع العادات والتقاليد الموجودة في الدولة.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت رسالة من أحد المُشجعين جاء فيها نصاً: «بما أن صحيفتكم تهتم بالرأي العام، وتحافظ على الآداب العامة، فلدي ملاحظة أتمنى توصيلها للجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، محترف نادي عجمان البرازيلي فاندر فييرا، لاعب له مكانته وقدره، ولكن وشم القبلة بالروج الأحمر على رقبته غير مستحب، خاصة أن الكثير من الأشبال من الممكن أن يقوموا بتقليده، وكذلك الآن الكثير من الفتيات لديهن اهتمام بكرة القدم، ما يسبب إحراجاً للأسر عند مشاهدتها المباريات».

وأكد اللاعب لـ«الإمارات اليوم» تقبله الانتقادات بصدر رحب، وليس عنده أي مشكلة في هذا الخصوص، وأنه إذا كان هناك من يمتعض من هذا الوشم، فهو على استعداد لوضع «لاصق» عليه مثلما كان يفعل في السابق.

وكان فييرا تعرض لانتقادات كبيرة عند ظهوره بقميص نادي الشارقة قبل موسمين، بعد ظهور (وشم القبلة) على رقبته.

واضطر اللاعب في أكثر من مناسبة حينما كان لاعباً في الشارقة، وكذلك الموسم الماضي مع عجمان، لوضع لاصق أبيض على مكان الوشم، قبل أن ينزعه منذ الدور الثاني مع البرتقالي في الموسم الماضي، وفي الموسم الحالي.

وأضاف: وضعت هذا الوشم منذ سبع سنوات، وهو لا يعني بالنسبة لي شيئاً مُحدداً، بقدر أن «تصميمه» أعجبني، ومن حقي أن أحتفظ به، ولا أنوي نزعه، لكن في الوقت نفسه مستعد لتغطيته بلاصق، وإذا طلبت إدارة نادي عجمان مني إعادة اللاصق على الوشم مجدداً، فسأفعل ذلك لأنني أحترم الجميع دون استثناء.

وأضاف: سأقوم بالأمر نفسه إذا ما قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة عدم ظهوري في المباريات بهذا الوشم، فأنا هنا أحترم اللوائح والأنظمة وأيضاً العادات والتقاليد، ولست مستعداً في يوم من الأيام أن أتحداها على الإطلاق. وكانت لجنة الانضباط عاقبت فييرا في أكثر من مناسبة بتغريمه مالياً، بسبب هذا الوشم. وأضاف اللاعب: لي رسالة للجميع، أعرف أن هناك أطفالاً من الممكن أن يتأثروا بمثل هذه التصرفات، ويقلدوا مثل هذه العادات، لكن ما أتمناه ألا يتم اختزال شخصية فاندر فييرا في الوشم فقط، وأن يركزوا على ما أقدمه من مستويات مع عجمان، فهذا هو الأهم بالنسبة للاعب كرة القدم عموماً، وليس على تصرفات شخصية.

وحول مدى تفكيره في الاستمرار مع البرتقالي عقب انتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري، قال: عقدي بالفعل ينتهي مع عجمان في نهاية الموسم الجاري، لكن حتى الآن لم يُفاتحني أحد بشأن تجديده، وأنا من جانبي أرغب في البقاء بعجمان، لأنني أشعر بالسعادة لوجودي في هذا النادي، وسعيد أكثر للأجواء العائلية في عجمان. وحول توقعاته لما يمكن أن يُحققه البرتقالي هذا الموسم، أوضح اللاعب البرازيلي: أكثر ما نضعه كلاعبين في الاعتبار أن نحافظ على النسق نفسه الذي بدأنا به الدوري هذا الموسم، وألا تكون انطلاقتنا في الجولات الثلاث الماضية مجرد طفرة وتنتهى، بل على العكس نريد أن نثبت للجميع أن عجمان فريق قادر على أن يوجد بين الكبار، لأنه يستحق ذلك. ويحتل البرتقالي حالياً المركز الثالث في ترتيب دوري الخليج العربي، بعد أن جمع سبع نقاط من ثلاث مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن.

«ما أتمناه ألّا يتم اختزال شخصية فييرا في الوشم فقط، وأن يركزوا على ما أقدمه من مستويات».

«حتى الآن لم يُفاتحني أحد بشأن تجديد عقدي مع البرتقالي، وأنا من جانبي أرغب في البقاء في عجمان».