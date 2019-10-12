شباب الأهلي يطلب من الظفرة بطاقة ربع نهائي الكأس

المصدر: أحمد طارق - دبي

يسعى شباب الأهلي إلى حسم تأهله إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي، عندما يستضيف الظفرة في الجولة الرابعة، على استاد راشد في دبي، إذ يضمن الفوز لـ«فرسان دبي» الصعود إلى ربع النهائي.

ويتصدر شباب الأهلي المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، بعدما تعادل مع العين بهدفين لكل فريق، وحقق الفوز على الجزيرة بأربعة أهداف دون رد، وعلى النصر بهدفين دون رد. ويأمل كذلك الظفرة أن يقترب من التأهل، خصوصاً أن الفريق يمتلك في رصيده أربع نقاط، بفوزه على اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتعادل مع خورفكان من دون أهداف.

من جهته، أكد مدرب شباب الأهلي الأرجنتيني أروابارينا، أن الفريق يعاني غيابات عدة، وقال في مؤتمر صحافي: نعود مرة أخرى للمنافسة في كأس الخليج العربي، أمام فريق قوي، وفي ظل غيابات عديدة، لانضمام عدد من اللاعبين للمنتخبات، إضافة إلى العقوبة المفروضة على عبدالعزيز الكعبي ومحمد جمعة.

وأوضح أروابارينا أن اللاعبين يشاركون بصورة طبيعية في التدريبات وهم جاهزون للمباراة، باستثناء اللاعبين المصابين، إذ تتمثل الغيابات في اللاعبين ماجد حسن ووليد حسين، إضافة إلى مانع محمد ومحمد سبيل اللذين لايزالان في مرحلة الاستشفاء.

وشدّد أروابارينا على ضرورة احترام الفريق المنافس، مبيناً أن التدريبات سارت بصورة جيدة وأن الجهاز الفني حرص على تجهيز اللاعبين للمباراة التي تعتبر مهمة ويجب تحقيق الفوز فيها.

وقال: «نحرص على أداء كل المباريات بجدية ونسعى لتحقيق الفوز في كل مواجهة، على الرغم من وجود فريقنا في الصدارة برصيد سبع نقاط، لكننا نواصل العمل ونجتهد لحصد مزيد من النقاط».

- يتصدر شباب الأهلي

المجموعة الأولى

برصيد 7 نقاط،

مقابل 4 للظفرة.