دبا الحصن في مهمة تعزيز الصدارة أمام العروبة بتمهيدي الكأس

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يتطلع فريق دبا الحصن إلى الاقتراب بشكل كبير من خطف البطاقة الأولى المؤهلة للعب في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، وذلك من خلال المباراة التي ستجمعه مع ضيفه العروبة في تمهيدي المسابقة، والتي ستقام على ملعبه الساعة 17:5. ويلعب في التوقيت ذاته التعاون مع الذيد، ودبا الفجيرة مع مصفوت.

ويتصدر دبا الحصن المجموعة الاولى بست نقاط، يليه مصفوت (أربع) ثم دبا الفجيرة والذيد بثلاث نقاط، ونقطة للتعاون، والعروبة من دون رصيد. ويأمل دبا الحصن استغلال تواضع نتائج العروبة، الذي خسر من الذيد ومن دبا الفجيرة، للوصول إلى النقطة التاسعة.

ولاتقل مباراة دبا الفجيرة ومصفوت أهمية، حيث يتطلع كل منهما إلى تحقيق الفوز وانتظار نتائج بقية المباريات. ويخوض غداً فريق الإمارات مواجهة صعبة أمام الحمرية، وفِي التوقيت نفسه يحل البطائح ضيفاً على العربي.

ويبلغ رصيد «الصقور» ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني، العربي، بينما يتصدر المجموعة البطائح بست نقاط.

وفي حال فوز البطائح سيصل للنقطة التاسعة ويتأهل رسمياً، مستفيداً من فارق المواجهات المباشرة بعد أن فاز على الحمرية 3-1، والعربي بهدفين نظيفين.

ويحتاج الصقور من أجل تحقيق الصعود، إلى خسارة منافسه البطائح في آخر مبارياته أمام مسافي، بجانب فوزه ببقية المباريات. ولم يحقق فريق الإمارات حتى الآن سوى فوز واحد على مسافي (3-1).