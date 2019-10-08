«هيئة الاعتراض» ترفع عقوبة الطرد عن لاعب عجمان الشحي

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

قبلت هيئة الاعتراض على قرارات التحكيم في رابطة المحترفين، الاستئناف المقدم من نادي عجمان، بشأن إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب خط الوسط، محمد الشحي، خلال مباراة فريقه ضد الوصل في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وتعرض «الشحي» للطرد المباشر من قبل حكم الساحة محمد عبيد، بعد 13 دقيقة فقط من انطلاق مباراة الفريقين إثر كرة مشتركة مع اللاعب البرازيلي فابيو ليما.

وسيطرت أمس، حالة من الارتياح داخل نادي عجمان بعد قرار لجنة الاعتراض الصادر في حق اللاعب، ما سيمكنه من المشاركة في اللقاء المقبل ضد الظفرة 18 الجاري على ملعب الأخير.

وقال مصدر مسؤول في عجمان، إن النادي تلقّى رسمياً قرار رفع عقوبة البطاقة الحمراء على الشحي، وتم إخطار اللاعب والجهاز الفني اللذين أبديا ارتياحاً من القرار.

وكان محمد الشحي قد رفض التعليق على القرار عقب مباراة الوصل مباشرة، اذ أكد اللاعب لـ«الإمارات اليوم» أنه يتحفظ في التعليق على قرار الحكم خشية تعرضه لمزيد من العقوبات، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لم يلعب بخشونة متعمدة ضد ليما واصفاً التدخل مع محترف الوصل بأنه كان «عادياً».

وقدم نادي عجمان، أول من أمس، طلباً بإلغاء البطاقة الحمراء المباشرة، ضد اللاعب مستنداً في طلبه إلى عدم استحقاق اللاعب للبطاقة الحمراء وفقاً لما أظهرته جميع اللقطات وآراء المحللين والخبراء الذين اتفقوا على أن اللاعب لم يستحق البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها في وقت مبكر من المباراة.