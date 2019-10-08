المهيري: نتطلع إلى نسخة استثنائية لسباق دلما

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية 60 قدماً، أمس، الاجتماع التنسيقي الأول مع ممثلي الجهات الداعمة والمعنية بتنظيم الحدث، وذلك لمناقشة التحضيرات والاستعدادات الخاصة بالسباق.

وتقام النسخة الثالثة من المهرجان تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في الفترة من 17 إلى 26 الجاري، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ولجنة إدارة المهرجانات الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

من جهته، وجه المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ماجد المهيري، الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل من أجل تعزيز وتطوير السباقات البحرية التراثية، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته الكريمة للسباق في نسخته الثالثة.

وأثنى المهيري على الجهات الداعمة للحدث، مؤكداً أن الاجتماع شهد مناقشة العديد من الجوانب المهمة والنقاط الرئيسة خلال العملية التحضيرية للسباق، مشيراً إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الختامي لمناقشة الترتيبات النهائية للسباق 14 الجاري.

وقال: «نتطلع إلى نسخة استثنائية من المهرجان، تؤكد على تفرده، وأنه السباق الأضخم في المنطقة، وتبرز أهمية السباقات البحرية التراثية».

ورصد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت جوائز مالية وصلت إلى 25 مليون درهم لأصحاب المراكز من الأول إلى الـ100 في الترتيب النهائي للمشاركين، حيث سيحصل البطل على مليون ونصف المليون درهم، إضافة إلى سيارة، فيما سيحصل الوصيف على مليون و100 ألف درهم وسيارة، وصاحب المركز الثالث على 900 ألف درهم وسيارة.