المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

باوزير

نشر لاعب الظفرة، خالد باوزير، على حسابه في «إنستغرام»، مقطع فيديو يشير خلاله إلى أن حكم مباراة فريقه أمام النصر، يحيى الملا، أوقف هجمة للظفرة انفرد فيها باوزير بالمرمى، لافتاً إلى أن الحكم برر إيقافه للعب بأنه استخدم الصافرة عن طريق الخطأ.

خورفكان

كشف مصدر داخل شركة كرة القدم بنادي خورفكان، عن أن وجهة نظر اللجنة الفنية هي الاستعانة بمدرب عربي لتدريب الفريق الأول، حال تم الاستغناء عن المدرب الحالي، البرازيلي كاميلي، خصوصاً بعد تراجع نتائج الفريق.

مبخوت

احتفل الجهازان الفني والإداري ولاعبو المنتخب الوطني الأول، أول من أمس، بعيد ميلاد مهاجم الأبيض وفريق الجزيرة، علي مبخوت (29 عاماً)، وذلك خلال تجمّع المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة إندونيسيا الخميس المقبل.