عجمان يتصدَّر قائمة الأكثر دقة في التسديد

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل عجمان كتابة أرقامه المميزة في دوري الخليج العربي، ورغم أنه حقق فوزاً مهماً على الوصل في الجولة الثالثة من البطولة، فإنه كان الفريق الأقل استحواذاً على الكرة، بنسبة 29.4%، كما أنه كان الأقل استحواذاً في مباراة النصر بالجولة الثانية بنسبة 35.8%، كما أنه يتذيل ترتيب الفرق في التسديدات، حيث إنه أقل فريق سدد على المرمى بعدد 19 تسديدة فقط، ورغم ذلك تصدر عجمان الفرق في دقة التسديدات وإحراز الأهداف منها بنسبة 40%، وجاء في المركز الثاني فريق الشارقة بنسبة 27%.

وبهدف واحد فقط، نجح عجمان في الفوز على الوصل وسط عدد أهداف الجولة التي شهدت 20 هدفاً، وتصدر قائمة الهدافين لاعب بني ياس، الإسباني كوندي، الذي أحرز أربعة أهداف في مباراة واحدة أمام الوحدة كانت كافية بتصدره القائمة، التي كان يسيطر عليها النجوم الأفارقة.

عجمان لديه 19 تسديدة فقط في مباراة الوصل.