«هاتريك» سانتياغو يقود دبا الحصن إلى صدارة «تمهيدي الكأس»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق فريق دبا الحصن انتصاره الثاني، في منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، بعد تغلبه أمس على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في دبا الحصن، وشهدت نجاح لاعب دبا الحصن، البرازيلي روفائيل سانتياغو، في تسجيل أول «هاتريك» في مسابقات الدرجة الأولى، بعد أن سجل أهداف فريقه الثلاثة في الدقائق: (23، 25، و84)، بينما سجل هدفي التعاون اللاعب أحمد البجيري في الدقيقتين (18، و70).

وفي مباراة أخرى، فاز مصفوت على الذيد بهدف مقابل لا شيء، سجله اللاعب ياسين عبيد في الدقيقة (90+5)، ليتمكن مصفوت من نيل أول ثلاث نقاط في البطولة.

وبختام الجولة الثانية من الدور التمهيدي، تصدر دبا الحصن المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، يليه مصفوت بأربع نقاط، ثم دبا الفجيرة والذيد بثلاث نقاط، والتعاون نقطة، وأخيراً العروبة دون نقاط، بينما يتصدر البطائح المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، يليه العربي والإمارات بنقطتين لكل منهما، ثم الحمرية ومسافي دون رصيد.