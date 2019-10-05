صحيفة الأس: الاسباني بيدرو كوندي يكتسح الوحدة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أشادت صحيفة "الآس" الاسبانية بالمهاجم، بيدرو كوندي، الذي قاد فريقه بني ياس، مساء أمس، للفوز على الوحدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ونصّبت الصحيفة كوندي رجلاً للمباراة، وأكدت أنه لعب الدور الأبرز على مدار الشوطين، بتسجيله رباعية فريقه ووحده، واختارت عنواناً لمقالها: "بيدرو كوندي يكتسح الوحدة في وجود المهاجم الاسباني الآخر كارليتوس".

وكان بني ياس حول تأخره بهدف لفوز بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين في استاد الشامخة، ليضع الفريق النقطة الخامسة في رصيده، بينما تجمدت نقاط الوحدة عند ثلاث.

وأشارت الصحيفة إلى أن مهاجم فريق قرطبة السابق، بيدرو كوندي، غاب عن التسجيل في الجولتين الأولى والثانية من الدوري، لكنه احتاج إلى مباراة واحدة فقط من أجل اعتلاء صدارة جدول ترتيب الهدافين برصيد أربعة أهداف.