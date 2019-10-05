المنتخب يدشن تدريباته اليوم استعداداً لمباراتي إندونيسيا وتايلاند

المصدر: منصور السندي - دبي

يدشن المنتخب الأول لكرة القدم مساء اليوم، على استاد زعبيل في نادي الوصل في دبي تدريباته اليومية، استعداداً للقاء نظيره الإندونيسي، الخميس المقبل، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ضمن الجولة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا، وكذلك مباراته أمام منتخب تايلاند في 15 من الشهر ذاته في العاصمة التايلاندية بانكوك، علماً أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك اختار 26 لاعباً لهذه المهمة، من بينهم لاعب الجزيرة عبدالله رمضان الذي تم اختياره للمنتخب للمرة الأولى بعد ظهوره اللافت مع فريقه خلال الفترة الماضية. ووفقاً للبرنامج الذي أعلنه الجهاز الفني فإن المنتخب سيواصل تدريباته اليومية على استاد زعبيل على أن يؤدي تدريبه الرسمي على استاد آل مكتوم في نادي النصر قبل يوم واحد فقط من موعد المباراة.

وكان الأبيض استهل مشواره في هذه التصفيات بالفوز خارج أرضه على منتخب ماليزيا بهدفين مقابل هدف سجلهما المهاجم علي مبخوت.

وأعلن اتحاد كرة القدم عن حملة إعلامية كبيرة بهدف حشد الجمهور خلف المنتخب والحضور بكثافة في مدرجات استاد آل مكتوم، إذ عقد اتحاد الكرة في هذا الخصوص لقاءً تنسيقياً مع ممثلي الصحف المحلية والقنوات التلفزيونية لتوحيد الجهود وتكامل أدوار الجميع للوقوف صفاً واحداً خلف الأبيض الإماراتي في مشواره في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ويلعب المنتخب ضمن المجموعة السابقة التي تضم إلى جانبه منتخبات إندونيسيا وفيتنام وتايلاند وماليزيا.

وتضم قائمة المنتخب 26 لاعباً هم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، عبدالله رمضان، زايد العامري (الجزيرة) محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش، خليل الحمادي (الوحدة) خالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان، بندر الأحبابي (العين) الحسن صالح، ماجد سرور (الشارقة) وليد عباس، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي) جاسم يعقوب، طارق أحمد (النصر) علي صالح، علي سالمين (الوصل) حسن المحرمي (بني ياس).