الشارقة يقسو على بني ياس في ربع نهائي كأس السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

قسا فريق السلة في نادي الشارقة على منافسه بني ياس، عقب الفوز العريض الذي حققه الملك بفارق 47 نقطة وبنتيجة «94-47»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على صالة الوصل لحساب الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد، والذي شهد أيضاً مواصلة النصر حملة الدفاع عن لقبه للموسم الماضي بفوزه على الظفرة «88-65»، في مباراة أقيمت على صالة البطائح، ونجاح شباب الأهلي في إنهاء مغامرة البطائح بفوز «فرسان دبي» بواقع «83-55»، في لقاء أقيم على صالة نادي الشارقة، قبل أن يكمل الوصل أطراف المربع الذهبي بفوز الإمبراطور على الجزيرة «88-65».

وبنتائج ربع النهائي، ضرب الشارقة موعداً مساء غدٍ مع شباب الأهلي في أولى مواجهات نصف نهائي، التي ستقام على صالة النصر، فيما يواجه حامل اللقب النصر جاره الوصل على صالة نادي شباب الأهلي.

ولم يجد الشارقة صعوبة في تسجيل انتصاره العريض على بني ياس، بعد أن هيمن على نتائج الفترات الأربع للمباراة بواقع «26-12 و21-9 و24-9 و23-17».

وعلى صالة البطائح، عرف الوصل كيفية حسم انتصاره، بنيل لاعبيه الأفضلية في الفترتين الأولى والثانية «31-10» و«20-9»، فيما فشل الجزيرة في العودة بنتيجة المباراة، رغم فرضه التعادل على نتيجة الفترة الثالثة «23-23»، وحسمه الفترة الرابعة «23-14».

وفي مباراة ثالثة، فرّط الظفرة بنتيجة تقدمه مع نهاية الفترة الأولى «15-13»، بعد أن تمكن النصر من استعادة زمام المبادرة، وحسم نتيجة المباراة لمصلحته بنيله الأفضلية بنتيجة الفترتين الثانية والثالثة، ثم الرابعة «22-16 و26-23 و19-14».

وفي سيناريو مشابه، عرف شباب الأهلي كيفية حسم انتصاره بنيل الأفضلية في الفترتين الأولى والثالثة، ثم الرابعة «20-10 و30-16 و21-10»، فيما اكتفى البطائح بنيل أفضلية الفترة الثانية «19-12».

- يلتقي الشارقة غداً

شباب الأهلي في

نصف النهائي، بينما

يواجه النصر الوصل

في المباراة الثانية.