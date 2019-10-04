إيغور يُجهض فرحة «الزعيم» ويقود «الملك» إلى الانفراد بقمة الدوري

المصدر: منصور السندي - الشارقة

رفض فريق الشارقة الهزيمة أمس على ملعبه وبين جمهوره، أمام العين، حيث تمكن من قلب الخسارة إلى تعادل، ثم فوز في سيناريو مثير أنهاه البديل سالم سلطان في الوقت بدل الضائع بهدف الفوز والعلامة الكاملة للشارقة، الذي انفرد بقمة الترتيب بتسع نقاط من ثلاث مباريات حتى الآن في دوري الخليج العربي.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل 1-1، حيث افتتح «الملك» التسجيل عن طريق البرازيلي إيغور في الدقيقة «11» من ركلة جزاء، وعادل للعين بندر الأحبابي «41»، قبل أن يسجل لابا كودجو هدف الفوز في الدقيقة 51، لكن البرازيلي إيغور عاد وعادل للشارقة في الدقيقة 82، ثم رجح سالم سلطان كفة «الملك» بهدف الفوز في الدقيقة 91.

استهل الفريقان المباراة بهجمات سريعة، خصوصاً أصحاب الأرض الذين كانوا الأكثر تنظيماً وفاعلية في الملعب خلال ربع الساعة الأولى في المباراة، إذ أهدر لاعب الشارقة عمر جمعة أول فرصة في المباراة لفريقه بعد مرور ثلاث دقائق على انطلاقتها، بعدما واجه حارس العين خالد عيسى، لكنه سدد خارج الشباك.

وبادر الشارقة بالهجوم، وهدد العين بأكثر من تسديدة خطرة، وقاد هجوم «الملك» لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز، ومواطنه ريان منديز والبرازيلي إيغور، في حين بدأ العين المباراة متأثراً بغياب نجمه الأول البرازيلي كايو، الذي يعد أحد أفضل لاعبي الدوري بجانب لاعب الفريق الجزائري عبدالرحمن مزيان.

وأنقذ حارس العين خالد عيسى مرماه من هجمة خطرة قادها لاعب الشارقة ريكاردو غوميز الذي كاد يمنح فريقه هدف التقدم في المباراة لولا براعة الحارس الذي خرج من مرماه لملاقاته وتصدى للكرة بمهارة.

وتكررت محاولات الشارقة، ووصل إلى مرمى العين عن طريق البرازيلي إيغور من خلال هجمة سريعة، فسدد كرة مباغتة في المرمى، لكن الحارس خالد عيسى تصدى لها ببسالة وأبعدها عن مرماه.

ومنح إيغور الشارقة هدف التقدم في المباراة من ركلة جزاء «11» تسبب فيها لاعب العين محمد شاكر، واحتسبها حكم اللقاء عمار الجنيبي لمصلحة الشارقة بعدما استعان بتقنية الفيديو (الفار)، إثر مخالفة ارتكبها اللاعب داخل منطقة الجزاء.

وحاول العين العودة، وبات أكثر سيطرة على مجريات اللعب، فعاد سريعاً إلى أجواء المباراة، وقاد التوغولي لابا كودجو وجمال معروف أكثر من محاولة خطرة على مرمى الشارقة لكن دفاع «الملك» تصدى لها ببراعة.

وشهدت الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول ضغطاً هجومياً عيناوياً متواصلاً على جبهة الشارقة لكن دون فاعلية حقيقية. وكاد ريكاردو غوميز يضيف الهدف الثاني للشارقة «36»، عندما واجه حارس العين خالد عيسى، مستغلاً تمريرة عرضية من عمر جمعة، لكنه أخفق في وضعها في الشباك.

وقاد إيغور المتألق هجمة خطرة على مرمى العين بعد فاصل من المراوغات لدفاع العين «39»، لكن الحارس خالد عيسى كان يقظاً، وتصدى للكرة بكل شجاعة وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وأهدر أصحاب الأرض خلال الشوط الأول فرصاً سهلة كانت كفيلة بحسم «الملك» المباراة لمصلحته لكن غياب التركيز تسبب في ضياع هذه الفرص.

وتمكن العين قبل نهاية الشوط الأول من استعادة توازنه من جديد في المباراة ونجح لاعبه بندر الاحبابي في تسجيل هدف التعادل لفريقه «41» من هجمة سريعة للعين على جهة الشارقة.

وحصل مدرب العين إيفان ليكو الذي بدا متوتراً على بطاقة صفراء قبل نهاية الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني تغيرت صورة العين الذي أعطاه هدف التعادل دفعة كبيرة للسيطرة على مجريات اللعب، وبدأ يهاجم بشراسة بسبب التناغم الكبير بين الثلاثي بندر الأحبابي ولابا كودجو وجمال معروف في الخط الأمامي، وأسفر ذلك عن الهدف الثاني الذي سجله لابا كودجو «51»، وألغى حكم اللقاء هدفاً للعين سجله لابا كودجو «66» بداعي التسلل.

وفي حين كانت المباراة تتجه لصالح العين، قلب البرازيلي إيغور الوضع، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 82، من تسديدة رائعة فاجأت الحارس خالد عيسى الذي تابعها بعينه فقط. وتواصلت «الدراما» في الوقت المحتسب بدل الضائع، حين تمكن سلطان بعد تمريرة متقنة من إيغور من تسجيل الفوز للشارقة في الدقيقة 91.

- لابا كودجو

سجل للعين في

مبارياته الثلاث

بالدوري حتى الآن

لكن فرحته لم تكتمل

بعد خسارة «الزعيم».

- انفرد «الملك» بقمة

الترتيب بالعلامة

الكاملة بعد التخلص

من عقبة العين.

- كان البرازيلي إيغور

نجم المباراة بعد

تسجيله هدفين

وصنع الثالث للشارقة

أمس.