الظفرة يستغل قلة خبرة دفاع العميد ويحقق الفوز الأول

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فاجأ الظفرة مضيفه النصر أمس بهدفين في أول 24 دقيقة من الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، كشف من خلالهما الخلل الدفاعي الذي يعاني منه العميد، بعد أن تلقى 5 أهداف في مباراتين متتاليتين أمام عجمان والظفرة، لتؤكد وجود خلل في هذا الخط، وخاصة بعدما تخلى عن لاعبين خبرة هما أحمد الياسي ومسعود سليمان مع بداية الموسم.

وانتهت المباراة بفوز الظفرة 2-1، ليحصد ثلاث نقاط مهمة وصل بها إلى النقطة الرابعة، وحقق أول فوز له، مقابل نقطة واحدة ومركز قبل أخير للنصر، الذي لم ينجح معه المدرب الهولندي فيرسلاين في أول مهمة له عقب إقالة المدرب البرازيلي كايو، بعد الخسارة من عجمان.

وعانى العميد دفاعياً، ما فرض على المدرب تغيير محمود خميس بعد 32 دقيقة في المباراة بسبب حالة الارتباك الكبيرة في هذا الخط، ووصول الظفرة إلى مرمى النصر في أكثر من مناسبة رغم أفضلية الاستحواذ للعميد التي تخطت 70٪.

وكشفت المباراة عن مشكلة في دفاع العميد وفراغ تركه رحيل أحمد الياسي الذي كان يقوم بدور مهم في التغطية العكسية والتي فشل فيها أمس سعيد سويدان، وتسبب في الهدف الثاني للظفرة نتيجة قلة خبرته في التغطية خلف قلب الدفاع.

وكان النصر استبعد الياسي من معسكر الإعداد الخارجي في بداية الموسم، وظل اللاعب يتدرب بمفرده حتى توصلت الإدارة مع اللاعب إلى اتفاق لإنهاء التعاقد في ما بينهما رغم وجود موسم آخر في عقده. وبسؤال المدرب البرازيلي كايو، الذي تمت إقالته أخيراً أكد لـ«الإمارات اليوم»، أن قرار استبعاد اللاعب لم يكن فنياً عن معسكر الإعداد، بينما أكد الياسي في ذلك الوقت أنه تحت أمر إدارة النادي وظل يتدرب بمفرده.

أما مسعود سليمان فقد انتقل إلى الظفرة عقب نهاية تعاقده مع العميد وعدم تحدث الإدارة معه ليخسر العميد لاعبين أصحاب خبرة، وظهرت أهميتهما في مباراة أمس التي غاب فيها خليفة مبارك للإصابة، وأيضاً مبارك سعيد.

وكان النصر امتلك الأفضلية في المباراة أمس وظل يهاجم، خاصة في الشوط الثاني، ولكن من هجمتين فقط للظفرة في أول 30 دقيقة كشفت حالة الضعف، حيث نجح مدافع الظفرة محمد سيف في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 3، وأحرز اللاعب الهولندي ميخائيل الهدف الثاني في الدقيقة 24 من هجمة مرتدة بمهارة وتغطية خاطئة من الجانبين، وعدم تواجد لقلبي الدفاع البرازيلي جلوبير، ومحمد عايض، بسبب الزيادة الهجومية، ونجح اللاعب البرتغالي توزي في إحراز هدف العميد الوحيد في المباراة بالدقيقة 83.