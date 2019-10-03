«هداف جديد» يهدّد مبخوت في قمة الجزيرة وشباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

سيكون المهاجم الشاب محمد جمعة (بيليه) محط الأنظار عندما يلتقي الجزيرة مع شباب الأهلي في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، الساعة 6:30 على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة بأبوظبي، إذ ستبرز المنافسة بين بيليه والهداف التاريخي لـ«فخر أبوظبي» علي مبخوت في من سيقود فريقه لتحقيق الفوز.

ويقدم «بيليه» أفضل مستوياته منذ بداية الموسم الحالي، بعدما رفع رصيده إلى ستة أهداف بإحرازه أربعة أهداف في كأس الخليج العربي، بواقع هدفين في مرمى الجزيرة ومثلهما في مرمى النصر، بينما أحرز هدفاً في الجولة الأولى من الدوري في مرمى حتا قبل أن يحرز هدفاً في مرمى الفجيرة في الجولة الثانية، إذ كان المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً مرشحاً للانضمام إلى المنتخب الوطني الأسبوع المقبل، استعداداً لمواجهتي إندونيسيا وتايلاند في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ليزامل المهاجم الأساسي لـ«الأبيض» علي مبخوت، قبل أن تخلو قائمة المنتخب التي أعلنت أمس من اسم «بيليه».

ويسعى الجزيرة إلى رد الدين لشباب الأهلي الذي تفوق في آخر ثلاث مباريات جمعت الفريقين: الأولى بفوز «فرسان دبي» في لقاء الإياب في الموسم الماضي على استاد محمد بن زايد بهدف دون رد أحرزه أحمد خليل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، كما فاز شباب الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي كأس الخليج العربي، بينما حقق الفريق فوزاً كبيراً في كأس الخليج العربي في الموسم الحالي بأربعة أهداف دون رد. ويأمل «فخر أبوظبي» أن يتجاوز الخسارة التي تلقاها في الجولة الثانية في «الديربي» أمام الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذ إن الفريق يرغب في عدم خسارة أي نقاط أخرى مبكراً في مشوار المنافسة في لقب الدوري، خصوصاً أن المواجهة ستكون أمام شباب الأهلي، الذي يعد من المنافسين المباشرين، وأحد أبرز المرشحين أيضاً للفوز باللقب.

ولا شك أن المدرب الهولندي يورغن ستريبل سيكون تحت الضغط، خصوصاً أنه بعد الخسارة في «الديربي» بات لا يتحمل أن يتلقى خسارة جديدة، قد تهدد مشواره مع «فخر أبوظبي».

من جهته، يخوض شباب الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد البداية الرائعة للفريق في الدوري، وتصدره لائحة الترتيب بفارق الأهداف عن الشارقة والعين، إذ فاز في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون رد على حتا، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً على الفجيرة بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتعد مواجهة الجزيرة بالنسبة إلى شباب الأهلي اختباراً حقيقياً لإمكانات الفريق، وقدرته على الاستمرار في صدارة الدوري، خصوصاً أن «فخر أبوظبي» يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، بتعاقده مع صفقات مدوية في فترة الانتقالات الصيفية، أبرزها البرازيلي ماركوس كينو، والمغربي مراد باتنا، والثنائي الدولي عمر عبدالرحمن وعامر عبدالرحمن.

ويراهن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على استمرار تألق المولدوفي لوفانور هنريكي والسويسري ديفيد مارياني الذي تأقلم على الأجواء في الدولة، وظهر بمستوى جيد أمام الفجيرة، بينما يأمل أروابارينا أن يؤكد تفوقه على المدرب الهولندي يورغن ستريبل، بعدما فاز المدرب الأرجنتيني في كأس الخليج العربي بأربعة أهداف دون رد.

الغيابات

الجزيرة: لا يوجد.

شباب الأهلي: ماجد حسن وعبدالعزيز صنقور ومحمد سبيل.

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