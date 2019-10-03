«الطاحونة الهولندية» سلاح النصر أمام الظفرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يظهر النصر، اليوم، للمرة الأولى تحت القيادة الفنية الجديدة للمدرب الهولندي، فيرسلاين، عندما يستضيف الظفرة، عند السادسة والنصف مساء، على استاد آل مكتوم، في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، عقب تخليه عن المدرسة البرازيلية بقيادة كايو، ويهدف الفريقان إلى تحقيق أول فوز في البطولة عقب تساويهما في النقاط، بعد أن جمعا نقطة واحدة فقط من تعادل وخسارة في أول جولتين.

وكان النصر قد تعادل في المباراة الأولى أمام الوصل، ثم خسر في المباراة الثانية أمام عجمان، ويأمل جمهور الفريق في ظهور مميز للنصر اليوم، تحت قيادة المدرب فيرسلاين، الذي يعتمد على اللعب الجماعي، وامتلاك الكرة على طريقة «الطاحونة الهولندية»، بينما خسر الظفرة مباراته الأولى أمام الجزيرة وتعادل في الثانية أمام بني ياس، وهو ما يجعل مباراة اليوم قوية في رحلة البحث عن أول انتصار، خصوصاً لصاحب الأرض الذي خسر خمس نقاط حتى الآن، وفقدان مزيد من النقاط يجعل الفريق يخسر موسمه من البداية، ويدخل في دوامة جديدة من الإخفاقات.

ويوجد النصر في المركز 12 بقائمة ترتيب فرق الدوري، فيما يحتل الظفرة المركز 13.

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